KRESZ-teszt: most kiderül, vajon tényleg olyan jó sofőr vagy-e, mint hiszed

KRESZ
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:45
vezetéskvíz
Azt gondolod, hogy jó sofőr vagy, és a kisujjadban van a KRESZ? Akkor itt az idő, hogy bizonyíts, teszteld a tudásod az kvízünkkel!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Mikor vetted utoljára a kezedbe a KRESZ-könyvet? Fogadjunk, színét sem láttad, mióta levizsgáztál. Nem vagy egyedül, viszont van pár olyan kérdés, amit érdemes felidézned, mert ha elhibázod, nemcsak komoly büntetésre számíthatsz, de akár balesetet is okozhatsz! Töltsd ki a kvízt!

KRESZ táblák az asztalon, töltsd ki a kvízünket.
KRESZ-kvíz: most kiderül, vajon tényleg olyan jó sofőr vagy-e, mint hiszed?
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF
  • Ezt a KRESZ-kvízt csak a legjobb vezetők tudják hibátlanul kitölteni.
  • 9 kérdés, ami garantáltan próbára teszi a KRESZ tudásod.
  • Érdekességek a KRESZ-ről.

KRESZ-teszt: vajon hány kvízkérdésre tudsz hibátlanul válaszolni? Tedd próbára a tudásod!

Mielőtt belevágnánk a KRESZ-kvízbe, következzen néhány olyan érdekesség, és szabály, amikről valószínűleg még te sem hallottál:

  • 1910-ben jelentek meg az első közlekedési táblák – mindössze 4 darab, amelyek veszélyes útkereszteződésre, vasúti átjáróra, bukkanóra és éles kanyarra hívták fel a figyelmet.
  • 1941-ig Magyarországon is bal oldalon közlekedtek az autósok. 
  • A Közúti Közlekedési Rendészeti Szabályzat (KRESZ) megalkotásával egy évvel megelőztük a mobilizációban akkor élen járó Nagy-Britanniát.
  • A KRESZ-szabályai vidéken július 6-án, Budapesten pedig november 9-én, hajnali három órakor léptek érvénybe.
  • A KRESZ eleinte teljesen más volt, például régen a 10 km/h sebességkorlát is jellemző volt.

Ezután a kis bemelegítő után következzen is a KRESZ-teszt! Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Rendőri forgalomirányítás esetén mit jelez a rendőr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére?

Az alábbi videóból megismerheted a leggyakrabban előforduló közlekedési táblákat:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

