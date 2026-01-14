KRESZ-teszt: most kiderül, vajon tényleg olyan jó sofőr vagy-e, mint hiszed

Mikor vetted utoljára a kezedbe a KRESZ-könyvet? Fogadjunk, színét sem láttad, mióta levizsgáztál. Nem vagy egyedül, viszont van pár olyan kérdés, amit érdemes felidézned, mert ha elhibázod, nemcsak komoly büntetésre számíthatsz, de akár balesetet is okozhatsz! Töltsd ki a kvízt!

Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

Érdekességek a KRESZ-ről.

Mielőtt belevágnánk a KRESZ-kvízbe, következzen néhány olyan érdekesség, és szabály, amikről valószínűleg még te sem hallottál:

1910-ben jelentek meg az első közlekedési táblák – mindössze 4 darab, amelyek veszélyes útkereszteződésre, vasúti átjáróra, bukkanóra és éles kanyarra hívták fel a figyelmet.

1941-ig Magyarországon is bal oldalon közlekedtek az autósok.

A Közúti Közlekedési Rendészeti Szabályzat (KRESZ) megalkotásával egy évvel megelőztük a mobilizációban akkor élen járó Nagy-Britanniát.

A KRESZ-szabályai vidéken július 6-án, Budapesten pedig november 9-én, hajnali három órakor léptek érvénybe.

A KRESZ eleinte teljesen más volt, például régen a 10 km/h sebességkorlát is jellemző volt.

Ezután a kis bemelegítő után következzen is a KRESZ-teszt! Készen állsz? Induljon a kvíz!