Könnyen baleset lehet a vége, ha megelőzöd a hókotrót

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 15:09
Tilos megelőzni a téli hóeltakarításban résztvevő, konvojban közlekedő hókotrókat. Mégis több járművezető fittyet hány a tiltásra, és kockáztat. Mutatjuk, miért ne csináld.

Szinte az egész országot összefüggő hólepel takarja, ami a megnehezíti a közlekedést az utakon. A Magyar Közút munkatársai folyamatosan dolgoznak a hóeltakarításon, és a síkosságmentesítésen. A térfigyelőkamerák felvételei alapján többen vannak, akik türelmetlenek, és még a hókotrókat is megelőzik szabálytalanul.

Nem tilos, de veszélyes megelőzni a hókotrót
Fotó: Varga György

Az elmúlt napokban több felvétel is napvilágra került, amin szabálytalanul havas-jeges utakon előzgetik a járművezetők a hókotrókat. Pedig ez a hatályos KRESZ szerint tilos!

A videóban először két kamion, majd nem sokkal később több személyautó is úgy döntött az M30-as autópályán, hogy megelőzi a konvojban haladó hókotrókat. Alig pár órával a felvételt követően egy kamion tarolta le az egyik síkosságmentesítést végző járművet ugyanezen az úton. Szerencsére a hókotró vezetője nem sérült meg a balesetben.

 

Tilos autópályán megelőzni a konvojban haladó hókotrókat

A sofőrök közül kevesen tudják, hogy a hókotrók legfeljebb 60 km/h-val haladhatnak. Ennek a biztonság mellett egyéb okai is vannak. Nagyobb sebességnél ugyanis sem a hókotrás, sem a sózás nem lenne hatékony, mert a nagyobb sebesség miatt nem jutna elég só a pályára.

A KRESZ kifejezetten tiltja, hogy a több sávban egymás mellett és mögött haladó, hóeltakarítást végző és sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket megelőzzük. A konvoj előtt gyakran még nem tiszta a pálya, ezért az előzés miatti gyorsítás következtében megcsúszhat a jármű, és baleset lehet a vége

– mondta el a lapunknak Lovas Károly közlekedési szakértő.

A hókotró előtt és utána egészen más útviszonyok fogadják a közlekedőket. Váratlanul nagyobb adag hó is kerülhet a kerék alá, ami miatt akár irányíthatatlanná is válhat az autód. Ezzel nemcsak saját magadat, hanem a többi járművet is veszélybe sodorhatod. Sokkal biztonságosabb dolog mögötte haladni, mint nagyobb sebességgel kockáztatni

– folytatja a közlekedésbiztonsági szakértő, aki hozzáteszi azt is, hogy a nem megfelelő követési távolság miatt a szélvédőre felverődő szóróanyag csökkenti a látótávolságot és egy rossz előzés balesetet okozhat.

Hogyan közlekedj helyesen:

  • Tarts nagyobb követési távolságot, és vedd vissza a tempót!
  • Ne vágj be a konvoj mellé, közé, elé!
  • Sokkal biztonságosabb dolog mögötte haladni, mint nagyobb sebességgel kockáztatni!
  • Figyelmeztető jelzést használó gépjárművet csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, és megelőzni. Autóúton és autópályán ha egymás mellett kettő hókotró halad, még ha egy szabad sáv áll a rendelkezésedre, akkor sem előzheted meg a KRESZ szerint.

 

