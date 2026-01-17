Időjárás: Fagyos hétvége elé néz az ország

A hétvége időjárása első pillantásra eseménytelennek tűnhet, ám a részletekben komoly változások rejlenek. A szürke, párás órákat fokozatos átalakulás követi, miközben a hőmérséklet és a légmozgás is egyre inkább érezteti hatását.

Pici enyhülés, majd fagyos időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Nyakunkon marad a fagy, az időjárás nem kegyelmez

Szombaton eleinte borongós, párás időre kell készülni. Sokfelé ködös lehet a reggel, a felhőzet pedig csak lassan kezd el felszakadozni. A Köpönyeg előrejelzése szerint a délutáni órákban főként északkelet felől fokozatos javulás várható, egyre több helyen vékonyodik a felhőtakaró. Az északkeleti szél is megélénkül, ami kissé nyersebbé teszi a hőérzetet. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 0 és +5 fok között alakul, ugyanakkor délnyugaton ennél enyhébb is lehet az idő.

Vasárnap változó felhőzet jellemzi az időjárást. Északkeleti tájakon hosszabb ideig maradhat felhős az ég, míg délnyugaton rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Az élénk északkeleti áramlás azonban ismét hidegebb levegőt szállít a térségbe, így a délutáni órákban többfelé újra fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Az estére lehűlő levegő különösen az arra érzékenyek számára lehet megterhelő.