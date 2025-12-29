Napsütéssel és hidegfronttal zárja az évet az időjárás

Már csak 3 nap van hátra a 2025-ös évből, de úgy tűnik, az időjárás még tartogat némi meglepetést. A hét eleje még napsütéssel indul, de kedden újabb hidegfront érkezik, ami viharos szeleket és hózáporokat hoz.

Hidegfronttal zárja az évet az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az év utolsó napjaiban még hoz egy kis havat az időjárás

Hétfő

Derült, napos időre lehet majd számítani napközben, csupán néhány felhő bukkanhat fel az égen, de csapadék nem lesz. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Hajnalban országos fagy várható, és délutánra is csak +4 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.

Kedd

Hózáporokkal és viharos szelekkel tör be az ország területére egy újabb hidegfront. A reggeli órákban -3 fok körüli értékekre számíthatunk, de napközben is csak +3 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerda, Szilveszter napja

Napsütéssel búcsúzik az évtől az időjárás, amit gyakran felhők zavarhatnak majd meg, elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között fog mozogni - írta a Köpönyeg.