Takács Zsuzska balesete: Zámbó Krisztián injekciózza törött lábú szerelmét

Zámbó Krisztián barátnője hétvégén szenvedett balesetet Budapesten, ahol az egyik villamosmegállóban nem volt rendesen felsózva az útszakasz és egy rossz mozdulatnál megcsúszott. Törött lábszárát azonnal megműtötték, kapott egy csavart, most pedig nincs más dolga, mint türelemmel kivárni azt a hat hetet, amíg teljesen meggyógyul. Zsuzska rendkívül aktív életet él, így kifejezetten nagy kihívás lesz számára ez az időszak, legfrissebb sztorijában például követőitől kért segítséget.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska több mint tizenöt éve alkotnak egy párt (Fotó: Mediaworks archív)

Takács Zsuzska négy napja nem fürdött egy kiadósat

A csinos modell a baleset kapcsán korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, rosszul érintik a történtek, mert ez egy új helyzet neki. Kontrollmániás, ebben a kiszolgáltatott helyzetben pedig nem tudja úgy intézni a dolgait, ahogyan azt megszokta: kiskutyáit például Krisztián viszi el sétálni kora hajnalban és késő este is. Ugyanakkor nagyon jól is esik neki, hogy szerelme mindenben segít neki.

Zámbó Krisztián Zsuzsikája legfrissebb, 24 óráig elérhető Instagram sztorijában kérte ki követői tanácsát abban, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, hogy az ember ne őrüljön meg, akár film- és sorozatajánlókat is szívesen fogadna. Szerencsére a követők azonnal megírták a javaslatokat, amelyre Zsuzska hosszas bejegyzésben reagált. Többek között tudatosította magában, hogy rajta kívül mennyien vannak hasonló helyzetben, ugyanakkor nyilván jól esne neki négy nap után egy kiadósabbat fürdeni. Mára már jobb a hangulata egyébként, Krisztián még a vérhígító injekciót is beadta neki, amit sokkal kevésbé élt meg kellemetlenül, mint mikor perceken keresztül saját magának próbálta benyomni a tűt.

Zsuzska egyébként a lábtörés miatt most nem tudott találkozni a barátaival, nem tudott elmenni az egyik kedvenc márkája tavaszi kampány fotózására, és a többi munkáját is jó ideig hanyagolnia kell.

Zámbó Krisztián barátnője nem utálta meg a hideg időjárást

A hideg időjárás és havazás miatt járhatatlanná vált utak sokak mindennapját keserítik meg, Zsuzska korábban elmondta, hogy azon a helyen, ahol ő is megcsúszott, pár nappal korábban egy másik baleset is történt. Ennek ellenére nincsenek ellenérzései a hóval szemben, sőt mi több, bevallotta, hogy néhány percre még a ház elé is kiment, hogy megfogdossa a havat, mert téli lányként egész egyszerűen imádja.