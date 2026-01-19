Kiadták a figyelmeztetés az extrém hideg miatt: kegyetlen hét vár az országra

Jobb lesz mindenkinek felkészülni, ugyanis az időjárás újra bekeményít. A HungaroMet oldala hétfőre, keddre és szerdára is figyelmeztetést adott ki az extrém hideg miatt, ami nemcsak kellemetlen, de még veszélyes is lehet.

Extrém hideggel csap le az ország területére az időjárás Fotó: Unsplash

Nem kímél minket az időjárás

Az már nem tisztán látható, hogy az idei tél egyik leghidegebb időszakába csöppentünk. Az extrém hidegek legfőképp az ország északi és északkeleti részét fogják érinteni, ahol kedden és szerdán akár -20 fokig is zuhanhat a hőmérséklet éjszakánként. Egyes fagyzugos helyeken azonban még a -22 fok sem kizárt.

Reggelente zúzmarás és fagyos időjárásra lehet majd számítani a következő napokban országszerte, és a napközbeni napsütés sem fog hozni enyhülést. Nyugaton inkább a borongós szürkeség marad napközben is, de szerencsére a szél gyenge marad mindenhol.

A hétvége közeledtével enyhülni kezd majd az idő, de reggeli fagyok továbbra is maradnak.

Rendkívül veszélyes lehet az extrém hideg az emberi szervezetre

A hideg komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára. A tartós fagy fokozza a keringési rendszer terhelését, és szűkíti az ereket, így gyakoribbak lehetnek a vérnyomás-ingadozások, a fejfájások és a szédülés. A légutakat sem kíméli az hideg száraz levegő, miközben a megfázásos és vírusos megbetegedések kockázata is nő.

Azonban nemcsak testileg, de lelkileg is megterhelő a rendkívüli hideg. A legtöbb ember sokkal fáradékonyabb, lassabb, és depressziósabb, így érdemes több időt szánni a pihenésre, és meleg folyadékot fogyasztani.

A Köpönyeg oldala felhívta a figyelmet arra, hogy a riasztások komolyan kell venni, ugyanis egy apró figyelmetlenség is nagy bajt okozhat.