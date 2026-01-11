Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Figyelmeztet az Operatív Törzs: senki se induljon útnak ott, ahol másodfokú riasztást adtak ki

országos katasztrófavédelmi főigazgatóság
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 13:45
havazásoperatív törzs
Operatív törzs: senki ne induljon útnak, ahol narancs riasztás van érvényben hófúvás miatt.

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

MUKICS Dániel
Fotó: Kocsis Zoltán

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs - mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán - tette hozzá.

A vízszolgáltatás szombaton öt vármegyében és négy budapesti kerületben összesen 1907 fogyasztási helyen szünetelt, vasárnapra a szolgáltatás mindenhol helyreállt.

Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. A készenléti szervek az elakadt járművek mentésében is segítenek- húzta alá.

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el - tájékoztatott.

A kórházakban zavartalanul zajlik mind a tervezett, mint a sürgős műtétek ellátása, a betegforgalom az átlagos szintet érte el, ami azt mutatja, hogy az emberek figyelembe vették a hatóság figyelmeztetését. A traumás sérülések száma Ajkán, Székesfehérváron és a budapesti Bethesda kórházban ugrott meg.

A vasúti közlekedést néhány vonalon váltóhibák lassították szombaton. A MÁV honlapján megtalálhatók azok az útvonalak, ahol a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik - tájékoztatott Mukics Dániel.

Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők.

A téli időjárás miatt a tűzoltókat 80 műszaki mentéshez, ezen belül 44 közúti balesethez riasztották és 22 esetben kellett a középületekről lelógó, életveszélyes jégcsapokat, illetve a tetőn felgyülemlett havat eltakarítani, valamint kidőlt fák eltávolításához is hívták őket.

Összesen 214 tűzoltó 84 járművel vett részt a mentési munkákban, kiegészülve 104 önkéntes tűzoltóval, akik 29 járművel segítették munkájukat - jegyezte meg.

Az M1-esen, Ács közelében történt balesetben hat jármű 15 utasa volt érintett, egy ember életét vesztette. A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt.

Összesen 1938 rendőr 1100 járművel vett részt a rendkívüli időjárás elleni védekezésben szombaton. A polgárőrökkel közösen 2514 egyedül élő embert ellenőriztek és 169 esetben nyújtottak számukra segítséget. A mentőket szombaton 3811 alkalommal riasztották. A honvédség és a a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak ott, ahol kialakulhatnak veszélyhelyzetek - emelte ki a tűzoltó alezredes.

Szólt arról is, hogy a vízi közlekedést a Dunán és a Tiszán zajló jégzajlás nem korlátozza, a légiközlekedésben nincsenek fennakadások.

A katasztrófavédelem, a Volán társaságokkal és az önkormányzatokkal közösen melegedő buszokat biztosít azokon a helyeken, ahol huzamosabb ideig kiesne a fűtés. Kitért arra is, hogy az Operatív törzs folyamatosan figyelemmel kiséri a szociális ellátórendszer telítettségét. Azokon a helyeken, ahol nem tudnak több hajléktalan embert befogadni, melegedőhelyeket nyitnak meg.

Az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra - figyelmeztetett Mukics Dániel. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött az egészségügyi szolgálatónak és gyógyszertáraknak. Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

Elmondta: a vármegyei védelmi bizottságokkal folyamatos a kapcsolat, illetve a gondosóra használókkal is.

Kiemelte, hogy a rendkívüli hideg idő kedvez a járványhelyzetnek, most elmaradt a téli szünet utáni időszakot követő felívelés. Január első hetében 17 ezren jelentkeztek influenzaszerű tünetekkel háziorvosuknál, míg ez a szám az utolsó decemberi adatok szerint 46 ezer volt. Mindenkinek azt javasolta, hogy éljen a térítésmentesen elérhető védőoltásokkal, mert a hideg idő elmúltával ismét erősödhet a vírus aktivitása.

Szólt arról is, hogy nemcsak külterületen lévők veszélyeztettek, hanem a tartós, 15 fok alatti szobahőmérséklet esetén is felmerülhet a kihűlés. Ezért figyeljünk oda egyedül élő embertársainkra - mondta.

