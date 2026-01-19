Beköszönt a brutális hideg, durva időjárás vár ránk a héten

Változékony időjárásra készülhetünk a hét elején. Napos és borult ég egyaránt előfordulhat, a felhősebb tájakon pedig havazásra is számíthatunk. A hideg ugyan ki fog tartani, de kedden egy kis napsütés deríti fel a napot.

Nem kecsegtet szinte semmi jóval az időjárás

Fotó: Unsplash

Változékony, hideg időjárással kezdődik a hét

Hétfőn változóan alakul az időjárás: napos és tartósan borult, párás körzetek egyaránt előfordulnak. A felhősebb tájakon hószállingózás, valamint zúzmara kialakulása sem kizárt. Egész nap fagyos marad az idő, a hőmérséklet mínusz 9 és 0 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a ködfelhőzet csak néhol maradhat meg. Rendkívül hideg lesz: éjszaka helyenként mínusz 20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben is csupán mínusz 6 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Szerdán a dermesztő hideg továbbra is kitart, ugyanakkor több helyen ismét kisüthet a nap. Ezzel együtt maradnak felhősebb, ködös térségek is. A délutáni csúcshőmérséklet mínusz 9 és 0 fok között alakulhat - írja a Köpönyeg.