Beköszönt a brutális hideg, durva időjárás vár ránk a héten

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 06:00
időjárásjelentésidőjárásváltozás
Mínusz 20 fokig is lehűlhet a levegő! Ennek ellenére változékony időjárásra számíthatunk.

Változékony időjárásra készülhetünk a hét elején. Napos és borult ég egyaránt előfordulhat, a felhősebb tájakon pedig havazásra is számíthatunk. A hideg ugyan ki fog tartani, de kedden egy kis napsütés deríti fel a napot.

Nem kecsegtet semmi jóval az időjárás
Fotó:  Unsplash

Változékony, hideg időjárással kezdődik a hét

Hétfőn változóan alakul az időjárás: napos és tartósan borult, párás körzetek egyaránt előfordulnak. A felhősebb tájakon hószállingózás, valamint zúzmara kialakulása sem kizárt. Egész nap fagyos marad az idő, a hőmérséklet mínusz 9 és 0 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a ködfelhőzet csak néhol maradhat meg. Rendkívül hideg lesz: éjszaka helyenként mínusz 20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben is csupán mínusz 6 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Szerdán a dermesztő hideg továbbra is kitart, ugyanakkor több helyen ismét kisüthet a nap. Ezzel együtt maradnak felhősebb, ködös térségek is. A délutáni csúcshőmérséklet mínusz 9 és 0 fok között alakulhat - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
