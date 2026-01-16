Elbűvölte az állatokat a hó és a jég világa: ilyen most a Balaton - galéria

Sokféle arcát tudja mutatni a Balaton, ám nemcsak nyáron gyönyörű, hanem a zord időjárás közepette is. Laczkó Martin imádja a telet, főleg, ha végre havazni kezd. Olyankor van igazán elemében! Az országos havazás idején sem tétlenkedett, hanem egy Mohács közeli erdő és a téli Balaton titkait kapta lencsevégre. Ezeket a képeket látnod kell!

Vadkacsa repül a jégbe burkolózó Balaton fölött / Fotó: Laczkó Martin

Mi történt a Balatonnal?

Martinnak, aki

hivatásos katona,

viharvadász

és profi fotós,

nincs sok szabadideje. Ha mégis akad, akkor a család mellett a szenvedélyének él: autóba pattan a fényképezőgépével, hogy élete legszebb fotóit elkészítse. Odáig van a havazásért, a hulló hópelyhek mindig is elkápráztatták. A Balaton télen is gyönyörű, ráadásul nemrég ritka helyzet csábította őt oda: 9 év után először fagyott be a magyar tenger. Nem volt kérdés, január 12-én útnak indult! Megmutatta Balatonlelle havas, jeges oldalát.

A látvány gyönyörű volt, hattyúk és vadkacsák a vízen. Volt, hogy kisütött a nap és teljesen más hangulatot adott, a hőérzetünk is rögtön más lett, viszont amint befelhősödött, jó pár fokkal hidegebb lett a levegő. Muszáj volt megörökítenem, hogy milyen boldognak tűntek ott az állatok, még ebben a hidegben is!

– lelkendezett a Borsnak Martin.

A Balaton a napokban sok mindenre felhívta a figyelmet. Balatonfenyvesnél rejtélyes jelenség tűnt fel, ami bár sokakat elkápráztatott, ám irtózatosan veszélyes jelzés is volt, hogy a befagyott víz nem elég biztonságos: a magyar tenger jegén hosszan elnyúló repedéseket, úgynevezett rianásokat figyeltek meg. De vajon miért alakul ki? A nagy hőmérséklet-különbség a ludas! A Bors galériájában azt is megmutatjuk, pontosan hogyan néz ki egy ilyen repedés!

Martin szenvedélye a fotózás, akármilyen hideg van, útnak indul / Fotó: Laczkó Martin

Kacsintó erdei állatok

Martin szerint nemcsak a balatoni élővilág élvezte a hirtelen havazást. A múlt hétvégén Mohács környékén is kattintgatott a fényképezőjével, és bizony volt is mit. A közeli erdőben járt, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, ahol meseszép látványban volt része: az állatok mintha egy képeslapról kerültek volna oda, a vastag hópelyhek között mintha pózoltak és kacsintottak volna!

Hattyútoll méretű hópelyhek estek addigra már, hogy odaértem. Eszméletlen látványos havazás kezdődött és bő 2 órán át tartott! Ez idő alatt besétáltam az erdőbe és szerencsére szarvasteheneket is sikerült lencsevégre kapnom

– mesélte Martin.

A képre kattintva megnézheted téli galériánkat!