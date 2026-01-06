Figyelem! Befagyhat a Balaton, ez pedig komoly veszélyekkel járhat

A következő napok időjárása kedvezhet annak, hogy a Balaton teljes nyílt vízfelületén is összefüggő jégréteg alakuljon ki – hívta fel rá a figyelmet a HungaroMet Zrt. a hétfőn közzétett tájékoztatásában. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták: a kialakuló jég minősége egyelőre nem alkalmas arra, hogy bárki biztonságosan rámerészkedjen.

Befagyhat a Balaton vize, ám nem árt óvatosnak lenni / Fotó: Komka Péter (Képünk illusztráció)

Balaton a jég alatt

A közlés szerint a kétezres évek elejéig szinte minden télen befagyott a Balaton, januárra nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az elmúlt években azonban egyre ritkábban alakult ki összefüggő jégborítás a tavon. Tartós, komoly befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb eső területeken is átlagosan mintegy 30 centiméter vastag jégréteg fedte a Balatont.

Jelenleg a tó vizének hőmérséklete megközelítőleg 1 Celsius-fok, és az öblökben már több helyen megjelent a jég. Az előrejelzések szerint a Balaton térségében a következő napokban tartósan fagypont alatti hőmérsékletekre lehet számítani, miközben a part mentén akár 10 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

A HungaroMet szakemberei szerint ezek a körülmények ugyan elősegíthetik, hogy a nyílt vízfelületen is összefüggő jég keletkezzen, ám ez a friss jég még nem lesz teherbíró. Külön kiemelték, hogy a korcsolyázásra vagy más téli sportokra alkalmas jég kialakulásához nemcsak tartós hideg szükséges, hanem az is, hogy a jégréteget ne borítsa vastag hó.

A hó ugyanis hőszigetelő rétegként viselkedik, ami lassítja a jég vastagodását és rontja annak minőségét. A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek, hogy a Balaton jegére lépni jelenleg életveszélyes lehet, és mindenkit óvatosságra intenek - írja a Köpönyeg.