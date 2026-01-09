Kilenc év után először fagyott be teljesen a Balaton, de vajon rá lehet menni a jégre?

2017 telén volt arra utoljára példa, ami most történt: befagyott a Balaton. A látvány csodálatos, ugyanakkor rendkívül veszélyes – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.

A befagyott Balaton csodálatos látvány, de veszélyes lehet! Fotó: Stamlerné Kata / Köpönyeg.hu

A tartós hidegnek, az éjszakai fagyoknak és a szélnek köszönhetően egységes jégréteg alakult ki a magyar tengeren.

Csodálatos, de veszélyes a befagyott Balaton

Miközben Magyarország nagy részén a havazás ejti ámulatba az embereket, a Balaton környékén élők a tó olyan arcával találkozhatnak most, amit hosszú évekkel ezelőtt láthattak utoljára. Szinte rá sem lehet ismerni a tájra. Sokakat arra is csábíthat, hogy rámerészkedjenek a jégre, ez azonban hatalmas hiba lehet!

Mintha az idő is megállt, megfagyott volna Fotó: Stamlerné Kata / Köpönyeg.hu

A most kialakult jégréteg vékony, ráadásul szerkezete egyenetlen: máshogy viselkedik ott, ahol hullámzás közben fagyott meg, és megint máshogy az öblökben, védettebb részeken. A nyílt víz felett különösen kiszámíthatatlan lehet a teherbírás. Ahhoz, hogy a jég sportolásra – például korcsolyázásra – alkalmas legyen, nemcsak tartós, erős fagyokra van szükség, hanem időre is. Fontos tényező az is, hogy a jég felszíne ne legyen vastag hótakaróval borítva: a hó ugyanis szigetel, lassítja a további vastagodást, és rontja a jég minőségét. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg még egy óvatos séta is rendkívül veszélyes lehet a Balaton jegén, a korcsolyázásról nem is beszélve! Azaz csak távolról szabad gyönyörködni benne!