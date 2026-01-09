Kilenc év után először fagyott be teljesen a Balaton, de vajon rá lehet menni a jégre?

2017 telén volt arra utoljára példa, ami most történt: befagyott a Balaton. A látvány csodálatos, ugyanakkor rendkívül veszélyes – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.
A tartós hidegnek, az éjszakai fagyoknak és a szélnek köszönhetően egységes jégréteg alakult ki a magyar tengeren.
Miközben Magyarország nagy részén a havazás ejti ámulatba az embereket, a Balaton környékén élők a tó olyan arcával találkozhatnak most, amit hosszú évekkel ezelőtt láthattak utoljára. Szinte rá sem lehet ismerni a tájra. Sokakat arra is csábíthat, hogy rámerészkedjenek a jégre, ez azonban hatalmas hiba lehet!
A most kialakult jégréteg vékony, ráadásul szerkezete egyenetlen: máshogy viselkedik ott, ahol hullámzás közben fagyott meg, és megint máshogy az öblökben, védettebb részeken. A nyílt víz felett különösen kiszámíthatatlan lehet a teherbírás. Ahhoz, hogy a jég sportolásra – például korcsolyázásra – alkalmas legyen, nemcsak tartós, erős fagyokra van szükség, hanem időre is. Fontos tényező az is, hogy a jég felszíne ne legyen vastag hótakaróval borítva: a hó ugyanis szigetel, lassítja a további vastagodást, és rontja a jég minőségét. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg még egy óvatos séta is rendkívül veszélyes lehet a Balaton jegén, a korcsolyázásról nem is beszélve! Azaz csak távolról szabad gyönyörködni benne!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.