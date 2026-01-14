30 napos időjárás: ekkor jön a fordulat

A Magyarországon már hosszú évek óta nem tapasztalt, kemény és rendkívül hideg télnek – mint ahogy minden másnak – megvannak az előnyei és a hátrányai. Vannak, akik alig várták, hogy újra taposhassák a havat, szánkózzanak vagy éppen a befagyott Balaton jegén bolondozzanak. Másoknak meg szó szerint teli van már a hócipőjük és jobban várják az olvadást, mint a Jégkorszak című animációs film népszerű főszereplői. Mindkét állásponttal lehet vitatkozni, nem úgy a természettel, úgyhogy megnéztük, miként alakul a középtávú, 30 napos időjárás, hogy kiderüljön: meddig tart még a cudar tél és mikor kezdődik az enyhülés.

Tíz napja esett le az első hó. Bár a következő napokban még a fagy és a hó az úr, a 30 napos időjárás előrejelzések már napsütést is ígérnek. Fotó: Polyák Attila / Bors

A következő napokban fordulat jön az időjárásban

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy míg a modern műszereknek és számítógépes elemzéseknek köszönhetően a meteorológusok ma már szinte hajszálpontos előrejelzést tudnak adni a következő napok várható időjárásáról, addig a középtávú, azaz a 30 napra vonatkozó előrejelzések már közel sem ennyire megbízhatóak. Azaz:

minél későbbi időpontra próbálunk időjárási előrejelzést készíteni, annál nagyobb a pontatlanság lehetősége.

Ugyanakkor az elég pontos időjóslatnak tűnik jelenleg, hogy a következő napokban valamelyest enyhül majd az időjárás.

Bár a kemény fagyok egy délnyugat felől érkező melegfront miatt egy időre háttérbe szorulnak, a helyzet ennél összetettebb és sok szempontból kifejezetten veszélyes is lehet

– figyelmeztet előrejelzésében a köpönyeg.hu. Azt írják, hogy ez a melegfront a magasabb légrétegekben valóban több fokos felmelegedést hoz magával – a talaj közelében mégis egészen más folyamatok uralkodnak. A Kárpát-medence sajátos földrajzi adottságai ugyanis ilyen esetben kedveznek az úgynevezett hidegpárna kialakulásának. Ez csapdába ejti a hideg és nedves levegőt az alsó légrétegekben, és megakadályozza a melegebb levegő lekeveredését oda. Ez az oka annak, hogy a melegfronttal érkező enyhülésből alig vagy szinte semmit sem fogunk érezni. Helyette marad a tartósan borult, ködös és nyirkos idő. De meddig?

Rég nem látott látványt nyújt a jégtáblákkal borított Balaton. A következő napokban még ez marad a látvány, de jön már az enyhülés! Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Ezt jelzi most előre a 30 napos időjárás

A középtávú előrejelzések, amelyek a következő 30 napos időjárásra vonatkoznak, abban egyetértenek, hogy jövő hétfőtől, azaz január 19-től már egyre többet látjuk majd a napot. Ugyanakkor a hőmérsékleti értékeken ez majd csak a hónap utolsó előtti, 24-i hétvégéjének második felében fog megmutatkozni. A hónap végén, 29-30-án napközben már +6, +9 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.