30 napos időjárás: ekkor jön a fordulat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:45
Habár most még inkább azok vannak többségben, akik örülnek a hónak, azért egyre többen akadnak olyanok is, akik már meglehetősen unják az ezzel együtt járó és jó rég nem tapasztalt mínuszokat. Megnéztük a középtávú, 30 napos időjárás-előrejelzéseket, hogy megtudjuk: meddig tart még a kemény tél.
A Magyarországon már hosszú évek óta nem tapasztalt, kemény és rendkívül hideg télnek – mint ahogy minden másnak – megvannak az előnyei és a hátrányai. Vannak, akik alig várták, hogy újra taposhassák a havat, szánkózzanak vagy éppen a befagyott Balaton jegén bolondozzanak. Másoknak meg szó szerint teli van már a hócipőjük és jobban várják az olvadást, mint a Jégkorszak című animációs film népszerű főszereplői. Mindkét állásponttal lehet vitatkozni, nem úgy a természettel, úgyhogy megnéztük, miként alakul a középtávú, 30 napos időjárás, hogy kiderüljön: meddig tart még a cudar tél és mikor kezdődik az enyhülés.

30 napos időjárás előrejelzés
Tíz napja esett le az első hó. Bár a következő napokban még a fagy és a hó az úr, a 30 napos időjárás előrejelzések már napsütést is ígérnek. Fotó: Polyák Attila / Bors

A következő napokban fordulat jön az időjárásban

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy míg a modern műszereknek és számítógépes elemzéseknek köszönhetően a meteorológusok ma már szinte hajszálpontos előrejelzést tudnak adni a következő napok várható időjárásáról, addig a középtávú, azaz a 30 napra vonatkozó előrejelzések már közel sem ennyire megbízhatóak. Azaz: 

minél későbbi időpontra próbálunk időjárási előrejelzést készíteni, annál nagyobb a pontatlanság lehetősége.

Ugyanakkor az elég pontos időjóslatnak tűnik jelenleg, hogy a következő napokban valamelyest enyhül majd az időjárás. 

Bár a kemény fagyok egy délnyugat felől érkező melegfront miatt egy időre háttérbe szorulnak, a helyzet ennél összetettebb és sok szempontból kifejezetten veszélyes is lehet

– figyelmeztet előrejelzésében a köpönyeg.hu. Azt írják, hogy ez a melegfront a magasabb légrétegekben valóban több fokos felmelegedést hoz magával – a talaj közelében mégis egészen más folyamatok uralkodnak. A Kárpát-medence sajátos földrajzi adottságai ugyanis ilyen esetben kedveznek az úgynevezett hidegpárna kialakulásának. Ez csapdába ejti a hideg és nedves levegőt az alsó légrétegekben, és megakadályozza a melegebb levegő lekeveredését oda. Ez az oka annak, hogy a melegfronttal érkező enyhülésből alig vagy szinte semmit sem fogunk érezni. Helyette marad a tartósan borult, ködös és nyirkos idő. De meddig?

Rég nem látott látványt nyújt a jégtáblákkal borított Balaton. A következő napokban még ez marad a látvány, de jön már az enyhülés! Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Ezt jelzi most előre a 30 napos időjárás

A középtávú előrejelzések, amelyek a következő 30 napos időjárásra vonatkoznak, abban egyetértenek, hogy jövő hétfőtől, azaz január 19-től már egyre többet látjuk majd a napot. Ugyanakkor a hőmérsékleti értékeken ez majd csak a hónap utolsó előtti, 24-i hétvégéjének második felében fog megmutatkozni. A hónap végén, 29-30-án napközben már +6, +9 Celsius fok körül alakulnak a maximumok. 

Nehéz nem észrevenni, a január utolsó hétvégéjén érkező markáns felmelegedést. Fotó: Időkép

Igazán érdemi változást az Időkép középtávú előrejelzése szerint is a január vége és a február eleje hozhat, amikor is a hőmérséklet meredek emelkedését már a saját bőrünkön is érezni fogjuk. Ekkor már az éjszakai minimum értékek is fagypont felett maradnak. 

Addig azonban még semmiképpen sem érdemes elpakolni a téli ruhatárat és a közlekedésben is indokolt a fokozott óvatosság!

A fővárosban már az első, pár centis hó káoszt okozott:

 

