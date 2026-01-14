30 napos időjárás: ekkor jön a fordulat

A Magyarországon már hosszú évek óta nem tapasztalt, kemény és rendkívül hideg télnek – mint ahogy minden másnak – megvannak az előnyei és a hátrányai. Vannak, akik alig várták, hogy újra taposhassák a havat, szánkózzanak vagy éppen a befagyott Balaton jegén bolondozzanak. Másoknak meg szó szerint teli van már a hócipőjük és jobban várják az olvadást, mint a Jégkorszak című animációs film népszerű főszereplői. Mindkét állásponttal lehet vitatkozni, nem úgy a természettel, úgyhogy megnéztük, miként alakul a középtávú, 30 napos időjárás, hogy kiderüljön: meddig tart még a cudar tél és mikor kezdődik az enyhülés.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy míg a modern műszereknek és számítógépes elemzéseknek köszönhetően a meteorológusok ma már szinte hajszálpontos előrejelzést tudnak adni a következő napok várható időjárásáról, addig a középtávú, azaz a 30 napra vonatkozó előrejelzések már közel sem ennyire megbízhatóak. Azaz:
minél későbbi időpontra próbálunk időjárási előrejelzést készíteni, annál nagyobb a pontatlanság lehetősége.
Ugyanakkor az elég pontos időjóslatnak tűnik jelenleg, hogy a következő napokban valamelyest enyhül majd az időjárás.
Bár a kemény fagyok egy délnyugat felől érkező melegfront miatt egy időre háttérbe szorulnak, a helyzet ennél összetettebb és sok szempontból kifejezetten veszélyes is lehet
– figyelmeztet előrejelzésében a köpönyeg.hu. Azt írják, hogy ez a melegfront a magasabb légrétegekben valóban több fokos felmelegedést hoz magával – a talaj közelében mégis egészen más folyamatok uralkodnak. A Kárpát-medence sajátos földrajzi adottságai ugyanis ilyen esetben kedveznek az úgynevezett hidegpárna kialakulásának. Ez csapdába ejti a hideg és nedves levegőt az alsó légrétegekben, és megakadályozza a melegebb levegő lekeveredését oda. Ez az oka annak, hogy a melegfronttal érkező enyhülésből alig vagy szinte semmit sem fogunk érezni. Helyette marad a tartósan borult, ködös és nyirkos idő. De meddig?
A középtávú előrejelzések, amelyek a következő 30 napos időjárásra vonatkoznak, abban egyetértenek, hogy jövő hétfőtől, azaz január 19-től már egyre többet látjuk majd a napot. Ugyanakkor a hőmérsékleti értékeken ez majd csak a hónap utolsó előtti, 24-i hétvégéjének második felében fog megmutatkozni. A hónap végén, 29-30-án napközben már +6, +9 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
Igazán érdemi változást az Időkép középtávú előrejelzése szerint is a január vége és a február eleje hozhat, amikor is a hőmérséklet meredek emelkedését már a saját bőrünkön is érezni fogjuk. Ekkor már az éjszakai minimum értékek is fagypont felett maradnak.
Addig azonban még semmiképpen sem érdemes elpakolni a téli ruhatárat és a közlekedésben is indokolt a fokozott óvatosság!
A fővárosban már az első, pár centis hó káoszt okozott:
