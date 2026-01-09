Megőrültek a magyarok, hogy tíz év után újra leesett a hó!

Mi magyarok ismerjük, sőt: büszkén hangoztatjuk a megállapítást, hogy ha találékonyságról van szó, akkor bizony olyannyira nem ismerünk határokat, hogy azzal az élen járunk a nagyvilágban! Érvelésünket alátámasztandó gyakran dobálózunk nagy feltalálók ma is használatos eszközeivel, vagy a tudomány és a művészetek területén szerzett nemzetközi magyar elismerésekkel, mint a Nobel- vagy Oscar-díjak. Vagy olyan furcsa példákkal, mint amilyeneket mi is bemutatunk, történetesen épp azzal, hogyan szánkóznak a magyarok, miután leesett a hó.

"Ezek teljesen megőrültek, teljesen máshogy szánkóznak mint én" - gondolhatná ez a kisember a TikTok szánkósait látva, miután leesett a hó.

Fotó: Tetyana Kovyrina / Pexels (illusztráció)

Így szánkózik a magyar, ha leesett a hó

Az internet különböző közösségi médiafelületein nem egy módja került megosztásra a szánkózás újragondolásának. Ezekből szemezgetve mutatjuk a TikTok-on közzétett legjobb három megoldást, plusz egy meglepetést.

A lovas nemzet, az télen is lovas nemzet – gondolhatták a magyar pusztában, illetve Zalában és új értelmezést adtak a lovasszán fogalmának.

Ugyanez a módszer, Zalában:

2. A snowboardozás mind a mai napig az egyik leglazább, legvagányabb téli sportnak számít. De lehet még ennél is menőbb: mondjuk kocsi után kötve? Lássuk!



3. "Elég a huzavonából" – gondolhatta emberünk, aki furcsa hibriddel került fel a legleleményesebb szánkózók listájára.

+1 Végül pedig jöjjön a fentebb beígért meglepetés, vagyis az abszolút kedvencünk, mert nem mindennapos látvány valakit fürdőkádban fekve driftelni látni a hóban:





