Megőrültek a magyarok, hogy tíz év után újra leesett a hó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 16:10
A szánkóra még gyermekkorából emlékező generáció gyermeki örömmel fogadta a januári hóesést. Ám sokan közülük nem éppen csak szánkóval közlekedve realizálták, hogy újra leesett a hó...
Mi magyarok ismerjük, sőt: büszkén hangoztatjuk a megállapítást, hogy ha találékonyságról van szó, akkor bizony olyannyira nem ismerünk határokat, hogy azzal az élen járunk a nagyvilágban! Érvelésünket alátámasztandó gyakran dobálózunk nagy feltalálók ma is használatos eszközeivel, vagy a tudomány és a művészetek területén szerzett nemzetközi magyar elismerésekkel, mint a Nobel- vagy Oscar-díjak. Vagy olyan furcsa példákkal, mint amilyeneket mi is bemutatunk, történetesen épp azzal, hogyan szánkóznak a magyarok, miután leesett a hó.

leesett a hó
"Ezek teljesen megőrültek, teljesen máshogy szánkóznak mint én" - gondolhatná ez a kisember a TikTok szánkósait látva, miután leesett a hó.
Fotó: Tetyana Kovyrina / Pexels (illusztráció)

 

Így szánkózik a magyar, ha leesett a hó

Az internet különböző közösségi médiafelületein nem egy módja került megosztásra a szánkózás újragondolásának. Ezekből szemezgetve mutatjuk a TikTok-on közzétett legjobb három megoldást, plusz egy meglepetést.

 

  1. A lovas nemzet, az télen is lovas nemzet – gondolhatták a magyar pusztában, illetve Zalában és új értelmezést adtak a lovasszán fogalmának.
@tandirozsa Bolondulás... 😆🐎🐎 #birka #vagtazzonforyouba🐎 #menjenforyou #szankozas #baszadkiforyouba @Imre Molnár ♬ Memories (feat. Kid Cudi) - David Guetta

Ugyanez a módszer, Zalában

@bukottbojtar A sötét Zala 🤯🤯 #snow #hungary #foryou #freedom #2026 @check_engine_nagykanizsa ♬ eredeti hang - bukottbojtar

 

2. A snowboardozás mind a mai napig az egyik leglazább, legvagányabb téli sportnak számít. De lehet még ennél is menőbb: mondjuk kocsi után kötve? Lássuk!

@heczerbarbi #magyartiktok #hó #snowboard #magyar ♬ Ice Ice Baby - Vanilla Ice


3. "Elég a huzavonából" – gondolhatta emberünk, aki furcsa hibriddel került fel a legleleményesebb szánkózók listájára.

@robeepspki #paramotor #wintersports #polini #nagyatad #schnee ♬ eredeti hang - Dilo97

 

+1 Végül pedig jöjjön a fentebb beígért meglepetés, vagyis az abszolút kedvencünk, mert nem mindennapos látvány valakit fürdőkádban fekve driftelni látni a hóban:

@vanna_drift

Tutorial TGK : vanna_drift

♬ เสียงต้นฉบับ - DJ :KHAM NU🚀🔥



 

 

