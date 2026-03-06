Közeleg a szezonrajt: Ezekkel az F1-filmekkel biztosan pole pozícióból indulsz

Hamarosan felsorakoznak a Melbourne-i Nagydíj startvonalához kedvenc pilótáink, hiszen végre kezdetét veszi az F1 2026-os idénye. A szezonrajtra már hónapok óta várnak a rajongók, akiket joggal ejtett rabul motorsportok koronázatlan királya olyan páratlan miliője, mely nem meglepő módon, már több filmet és tévészériát is megihletett. Mielőtt pedig padlógázzal elindulna az ausztrál szezonkezdet, tekintsük végig, mely művekkel lehet a legkönnyebben ráhangolódni az idei autósport-naptár legvártabb eseményére.

A Brad Pitt főszereplésével bemutatott F1 volt a száguldó cirkuszról készült filmek legutóbbi darabja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ezekkel a filmekkel tuti ráhangolódsz az F1 startjára:

Formula 1: Hajsza a túlélésért

A Forma 1-es rajongók sem különböznek az átlag sport-fanatikusoktól, mármint abban az értelemben, hogy imádnak betekinteni a kulisszák mögé. Erre pedig a Netflix adja meg nekik a lehetőséget idestova már nyolcadik szezonja futó Formula 1: Hajsza a túlélésért című dokuszériával, melyben minden szezon legfontosabb eseményeit gyűjtik össze, de úgy, ahogy azt még korábban biztosan nem láthattuk.

Hajsza a győzelemért

Ahogy minden sportágban, úgy a motorsportban is vannak legendás rivalizálások. Az F1 pedig ebben különösen az élen jár. A száguldó cirkusz történetének talán legikonikusabb versengését, a Niki Lauda kontra James Hunt-párharcot a 2013-as Ron Howard-mozi dolgozta fel, méghozzá oly módon, hogy minden másodpercétől rázza a hideg még azokat is, akik olyan távol állnak ettől a műfajtól, mint Mogyoród Bahreintől.

A hajsza a győzelemért talán a legjobb alkotás ebben a szűk szubzsánerben (Fotó: Jaap Buitendijk / IMDb)

Schumacher

Ki másnak járna saját külön dokumentumfilm, mint a sportág talán legismertebb nevének: Michael Schumachernek. A hétszeres világbajnok versenyzőlegenda életét a Netflix eleveníti fel, méghozzá hozzátartozókkal készített exkluzív interjúk és nosztalgiadús pillanatokat előidéző archív felvételekkel.

Senna

Ezen a címen két művet is fellelhetünk az interneten kutatva, azonban most nem a 2010-ben bemutatott dokumentumfilmről van szó, hanem egy 2024-ben debütált brazil életrajzi alkotásról. A szintén a Netflix-sorozatok között fellelhető széria gyakorlatilag a dél-amerikai sztárpilóta, Ayrton Senna teljes életét lefedi, kezdeti sikereitől kezdve egészen az 1994-es imolai nagydíjon bekövetkezett haláláig.