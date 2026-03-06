Közeleg a szezonrajt: Ezekkel az F1-filmekkel biztosan pole pozícióból indulsz

Hamarosan felsorakoznak a Melbourne-i Nagydíj startvonalához kedvenc pilótáink, hiszen végre kezdetét veszi az F1 2026-os idénye. A szezonrajtra már hónapok óta várnak a rajongók, akiket joggal ejtett rabul motorsportok koronázatlan királya olyan páratlan miliője, mely nem meglepő módon, már több filmet és tévészériát is megihletett. Mielőtt pedig padlógázzal elindulna az ausztrál szezonkezdet, tekintsük végig, mely művekkel lehet a legkönnyebben ráhangolódni az idei autósport-naptár legvártabb eseményére.
A Forma 1-es rajongók sem különböznek az átlag sport-fanatikusoktól, mármint abban az értelemben, hogy imádnak betekinteni a kulisszák mögé. Erre pedig a Netflix adja meg nekik a lehetőséget idestova már nyolcadik szezonja futó Formula 1: Hajsza a túlélésért című dokuszériával, melyben minden szezon legfontosabb eseményeit gyűjtik össze, de úgy, ahogy azt még korábban biztosan nem láthattuk.
Ahogy minden sportágban, úgy a motorsportban is vannak legendás rivalizálások. Az F1 pedig ebben különösen az élen jár. A száguldó cirkusz történetének talán legikonikusabb versengését, a Niki Lauda kontra James Hunt-párharcot a 2013-as Ron Howard-mozi dolgozta fel, méghozzá oly módon, hogy minden másodpercétől rázza a hideg még azokat is, akik olyan távol állnak ettől a műfajtól, mint Mogyoród Bahreintől.
Ki másnak járna saját külön dokumentumfilm, mint a sportág talán legismertebb nevének: Michael Schumachernek. A hétszeres világbajnok versenyzőlegenda életét a Netflix eleveníti fel, méghozzá hozzátartozókkal készített exkluzív interjúk és nosztalgiadús pillanatokat előidéző archív felvételekkel.
Ezen a címen két művet is fellelhetünk az interneten kutatva, azonban most nem a 2010-ben bemutatott dokumentumfilmről van szó, hanem egy 2024-ben debütált brazil életrajzi alkotásról. A szintén a Netflix-sorozatok között fellelhető széria gyakorlatilag a dél-amerikai sztárpilóta, Ayrton Senna teljes életét lefedi, kezdeti sikereitől kezdve egészen az 1994-es imolai nagydíjon bekövetkezett haláláig.
Tavaly nyáron két futamközvetítés között kiváló időtöltés volt a fanatikusok számára, hogy a legközelebbi mozi felé vegyék az irányt, hiszen 2025 júniusában mutatták be a hamarosan az új Cliff Booth-epizóddal bővülő Brad Pitt-filmek legutóbbi darabját, az F1-et. Az azóta mér az Apple TV kínálatát erősítő alkotás egy egymással rivalizáló fiatal és egy veterán pilóta csapattá kovácsolódásáról szól, miközben Hans Zimmer epikus taktusai szólnak a háttérben, a képernyőn pedig sorra bukkannak fel a sportág kiválóságai cameoszerepben.
