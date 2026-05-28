Kitálaltak a hercegnéről: a mosdóban zokogtak miatta az alkalmazottai

Újabb botrányhír látott napvilágot a királyi család berkeiből, méghozzá Sarah Ferguson kapcsán. Kiderült ugyanis, hogy az egykori hercegné, a bukott András herceg volt felesége bánásmódja miatt az alkalmazottak időnként a mosdóban sírtak miatta. Mi több, olyan nehéz volt neki dolgozni, hogy sokan Mária Antóniához, az egykori francia királynéhoz hasonlították őt. Erről nemrég a királyi író, Andrew Lownie számolt be.

A York hercegnéjeként ismertté vált Sarah Fergusont a szerző szerint kaotikus munkakörnyezet vette körül, mivel gyakran az utolsó pillanatban változtatta meg a döntéseit, és rendkívül szervezetlen életet élt. Emiatt pedig nagyon magas volt a személyzet körében az átalakulás, az emberei gyakran sírtak a mosdóba elvonulva, majd rövid időn belül felmondtak.

Sarah egyszerűen képtelen volt dönteni. Az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát. Volt, aki már fél nap után felmondott nála, az első munkanapján. A dolgozók munkamorálja borzalmas volt. Gyakorlatilag 24 órás munkaidőről volt szó, mivel nagyon rossz energiája volt. Folyton ide-oda utazott, miközben nagyon szervezetlen volt

- állította Lownie, hozzátéve, az egykori hercegnét nem érdekelte, mennyire pazarló és rendkívül költekező életmódot folytat. Ezért is hasonlították őt a hírhedten fényűző életéről ismert Mária Antóniához.

Mindennek újnak kellett lenni. Olyan volt ez, mint egy Mária Antónia-féle életstílus: könnyen jött, könnyen ment.

Az egykori hercegné most sem örvend jobb hírnévnek

Sarah Ferguson az utóbbi hónapokban jóval visszavonultabb éltmódot folytat, az úgynevezett Epstein-aktás nyilvánosságra kerülése óta. A kiszivárgott e-mailek szerint ugyanis, a néhai hercegné egy alkalommal „legendának” nevezte az elítélt pedofil üzletember Jeffrey Epsteint, és azt írta róla, hogy olyan számára, akár egy testvér -osztotta meg az Express.