Minden jel békülésre utal: a királyi rezidencián száll meg júliusban Harry herceg

Ahogy Harry herceg és Meghan hátrahagyták a királyi családot és Amerikába költöztek, rendőri védelmük megszűnt az Egyesült Királyságban. Ezért pereskedett éveken át Harry, most azonban úgy tűnik, minden megváltozik júliusi látogatásakor. Ekkor ugyanis Angliába érkezik Meghan, Archie és Lilibet is.

Javulóban Harry herceg és a királyi család kapcsolata? Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

A sussexi hercegék a jövő évi, birminghami Invictus Játékokat megelőző eseménysorozat miatt érkeznek az Egyesült Királyságba. A hírek szerint nem is akárhol szállnak majd meg: a királyi rezidencián, a Buckingham-palotában. De hogyan is működik majd védelmük? Úgy, hogy Harry-nek alapvetően minden brit látogatását legalább három hónappal előre be kell jelentenie, és a hatóságok eseti alapon döntenek arról, kap-e rendőri védelmet. Ha nem, akkor magánbiztonsági csapatára kell támaszkodnia.

Harry herceg és a királyi család: javul a kapcsolat

Andrew Lownie királyi szakértő és történész úgy véli, a rezidencián való megszállás és az egész ügy arra enged következtetni, hogy javul a kapcsolat Károly és Harry között, vélhetően valódi békülési szándék áll a háttérben.

A király őszintén szeretné látni az unokáit. Senki sem akar tartósan összeveszni a saját gyermekével. Emellett az sem tesz jót a monarchia megítélésének, hogy egy családtag ennyire eltávolodott a többiektől

- vélekedett, kiemelve: Vilmos továbbra sem akar nyitni testvére felé, írja a Mirror.