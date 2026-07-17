Zsigmond Angi megtörve fakadt ki friss videójában: „Itt fogok meghalni”

Zsigmond Angi közösségi oldalán jelentkezett be egy román reptérről, ahol két barátnője is vele volt. Éppen egy fesztiválról tartottak hazafele, amikor közölték velük, hogy már nincs hely a repülőn és várniuk kell a következő járatra. A probléma csak az volt, hogy már csak a következő nap indult egy repülő, és nem tudták a lányok, hogy hol fognak éjszakázni. Zsigmond Angi teljesen összetört videójában.

Zsigmond Angi barátnőjének a bőröndje is elveszett (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi elsírta magát a kamera előtt

Teljesen ki vagyok készülve, mert nem jutok haza. Ki se tudtam menni és most haza sem tudok menni. 3 ember nem tud felszállni a gépre, mert nincs hely és ki lehet az a 3? Sírhatnékom van és reggel már ott kell lennem a stúdióban, szóval most fizessen ki nekem a WizzAir egy taxit és vigyenek haza

– akadt ki a fiatal influenszer.

Ezután csak tovább fokozódott a helyzet, mivel Angi egyik barátnője a csomagját is elhagyta. „Gyerekek, nagy a baj. Nincs meg Petrának a csomagja. Éppen Budapestre repül a csomag, amiben benne van a kulcsa meg mindene, mi meg itt vagyunk Romániában” – mesélte videójában Zsigmond Angi.

Zsigmond Angiék végül egy hotelben éjszakáztak és másnap tudtak hazajutni (Fotó: Mediaworks Archív)

Zsigmond Angi teljesen összetört

Nem lehet elérni a WizzAirt. Biztosítsatok kaját meg vizet is, mert itt fogok meghalni. Szállást biztosítanak nekünk, de az utat odafele már nem, szóval remélem két órát kell utaznunk majd taxival, hogy odaérjünk

– tette hozzá Mészáros Bende exe.

Végül minden megoldódott, mivel meg lett a harmadik csomag is, amit leszedtek a repülőről és a szállásra is épségben odaértek a lányok. A végén már annyira lefáradtak, hogy a szállásra odaérve már egyből kidőltek. Egy időre így biztos hanyagolni fogja a repülést Angi, mivel az utóbbi időben nem volt szerencséje. Azt még nem tudni, hogy másnap hogyan sikerült hazajutniuk, de remélhetőleg most nem volt semmilyen fennakadás.