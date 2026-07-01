Döbbenetes hírek láttak napvilágot: Vilmos herceg 4-6 hetente elhagyja Katalint és a gyerekeket – ez az oka

Királyi feladatai részeként Vilmos herceg rendszeresen utazik az Egyesült Királyság különböző részeire és külföldre hivatalos eseményekre, ahol emberekkel találkozik, jótékonysági szervezetek munkáját támogatja, és gyakran személyesen is részt vesz különféle tevékenységekben.
Bár a walesi herceg kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több időt töltsön a családjával, van egy jelentős feladata, amely miatt néhány hetente az ország más részeibe kell utaznia.
Amikor Vilmos apja, III. Károly király trónra lépését követően megkapta a walesi hercegi címet, egyben a Cornwall Hercegség tulajdonosa is lett. Ez egy kiterjedt föld- és ingatlanbirodalom, amely a trónörökös számára évente körülbelül 23 millió fontnyi ( valamivel több, mint 9 millád forintnyi) magánjövedelmet biztosít.
A The Telegraph egyik korábbi interjújából kiderült, hogy Vilmos herceg igyekszik négy-hat hetente ellátogatni a Cornwall Hercegség egy-egy területére, bejárva annak gazdaságait és irodáit, hogy találkozzon a családokkal és a dolgozókkal, kezet fogjon velük, valamint megkérdezze, miben tud segíteni.
A lap hozzátette, hogy a herceg látogatásai általában magánjellegűek, ritkán szerepelnek a Court Circularban (a királyi család hivatalos eseménynaptárában), és a helyiek diszkréten kezelik őket, mivel már hozzászoktak a királyi család tagjainak érkezéséhez és távozásához.
Ezek a rendszeres látogatások időről időre elszólítják őt windsori otthonából, ahol feleségével, Katalin hercegnével és három gyermekükkel – György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel – élnek az Adelaide Cottage nevű rezidencián.
A negyedévente megrendezett A Herceg Tanácsának (The Prince's Council) üléseinek vezetése és számos más bizottsági feladat ellátása mellett Vilmos herceg a hírek szerint WhatsAppon keresztül is tartja a kapcsolatot a Cornwall Hercegség munkatársaival.
A Cornwall Hercegség kiterjedt föld-, ingatlan- és mezőgazdasági területekből álló birtokegyüttes, amely elsősorban Délnyugat-Angliában található. 20 megyére kiterjedően összesen 128 494 holdnyi területet foglal magában, értéke pedig meghaladja az 1 milliárd fontot.
Bár Vilmos herceg elkötelezett a Cornwall Hercegség vagyonának fenntartása mellett, májusban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a következő tíz évben a portfólió 20 százalékát értékesítheti, és a befolyó összeget a lakhatási problémák és a természeti válság kezelésére fordíthatja. A The Times értesülései szerint Vilmos a Cornwall Hercegség birtokait öt földrajzi „központi terület” köré szervezné. A hangsúly a Scilly-szigeteken, Cornwallon, Dartmooron, Bath környékén és a dél-londoni Kennington városrészen lenne – írja a Mirror.
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