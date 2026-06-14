"Rémülettel tölt el" – Katalin hercegné retteg Vilmos herceg titkos szenvedélye miatt

Hiába retteg tőle felesége, Vilmos herceg nem akar felhagyni egyik kedvenc, sebességgel és gyorsasággal kapcsolatos hobbijával, a motorozással. A 43 éves trónörökös erről akkor mesélt, amikor egy önkéntes szervezetnél tett látogatása során pár ilyen járműbe botlott. Közölte: habár nem gyakran, de időnként, álcázva magát motorra ül. Még úgy is, hogy Katalin hercegné nyíltan a tudtára adta: rémülettel tölti el, amikor a férje ennek a szenvedélyének hódol.
Imádom a motorokat. Még mindig motorozom néha. Diszkréten, álcázva
– vallotta be a trónörökös, aki régóta lelkes motoros.
Mindig rémülettel tölt el, amikor elindul a motorjával. Rettenetesen aggódom. Remélhetőleg Györgyöt távol tudom tartani ettől majd
– árulta el a hercegné még 2015-ben, amelyet követően Vilmos is közölte 2018-ban: háromgyermekes apakét tudja, "vissza kell fognia" magát a motorozás terén. A sebességről azonban így sem mondott le, csupán kisebb teljesítményre cserélte: elektromos rollerre, amelyet azonban új otthonuk környékén, a Forest Lodge-nál nem használhat, miután a környező parkterületeken az e-rollerek használata tiltott, írja a People.
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