"Rémülettel tölt el" – Katalin hercegné retteg Vilmos herceg titkos szenvedélye miatt

Hiába retteg tőle felesége, Vilmos herceg nem akar felhagyni egyik kedvenc, sebességgel és gyorsasággal kapcsolatos hobbijával, a motorozással. A 43 éves trónörökös erről akkor mesélt, amikor egy önkéntes szervezetnél tett látogatása során pár ilyen járműbe botlott. Közölte: habár nem gyakran, de időnként, álcázva magát motorra ül. Még úgy is, hogy Katalin hercegné nyíltan a tudtára adta: rémülettel tölti el, amikor a férje ennek a szenvedélyének hódol.

Katalin hercegnét rettegéssel tölti el Vilmos herceg hobbija

Fotó: AFP

Imádom a motorokat. Még mindig motorozom néha. Diszkréten, álcázva

– vallotta be a trónörökös, aki régóta lelkes motoros.

Vilmos herceg hobbija rettegéssel tölti el Katalint

Mindig rémülettel tölt el, amikor elindul a motorjával. Rettenetesen aggódom. Remélhetőleg Györgyöt távol tudom tartani ettől majd

– árulta el a hercegné még 2015-ben, amelyet követően Vilmos is közölte 2018-ban: háromgyermekes apakét tudja, "vissza kell fognia" magát a motorozás terén. A sebességről azonban így sem mondott le, csupán kisebb teljesítményre cserélte: elektromos rollerre, amelyet azonban új otthonuk környékén, a Forest Lodge-nál nem használhat, miután a környező parkterületeken az e-rollerek használata tiltott, írja a People.