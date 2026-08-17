Viharokkal érkezik a fordulat: 37 fokos hőség után csaphatnak le a zivatarok

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése hétfő reggeltől hétfő éjfélig: erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből kora délutánig csak helyenként - főként hazánk északi felén - alakulhat ki zápor, zivatar.

Hétfői időjárás: 37 fok is lehet, majd zivatarok és viharos szél érkezik Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Hétfői időjárás: 37 fok is lehet, majd zivatarok és viharos szél érkezik

Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön lesz, ahol sokáig csak fátyolfelhők lesznek az égen. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, zápor, - akár egy-egy intenzív - zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között, északon, északnyugaton néhol 29, 31 fok körül alakul.