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Viharokkal érkezik a fordulat: 37 fokos hőség után csaphatnak le a zivatarok

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 07:00
zivatarhőség
Forró, de egyre mozgalmasabb időjárást tartogat a hétfő: napközben helyenként 37 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, késő délutántól azonban egyre többfelé beborul az ég.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése hétfő reggeltől hétfő éjfélig: erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből kora délutánig csak helyenként - főként hazánk északi felén - alakulhat ki zápor, zivatar. 

Hétfői időjárás: 37 fok is lehet, majd zivatarok és viharos szél érkezik
Hétfői időjárás: 37 fok is lehet, majd zivatarok és viharos szél érkezik Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Hétfői időjárás: 37 fok is lehet, majd zivatarok és viharos szél érkezik

Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön lesz, ahol sokáig csak fátyolfelhők lesznek az égen. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, zápor, - akár egy-egy intenzív - zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között, északon, északnyugaton néhol 29, 31 fok körül alakul.

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