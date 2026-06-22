Az egész világ erről beszél: soha nem látott fotó került elő a szülinapos Vilmos hercegről

Vilmos herceg június 21-én ünnepelte a 44. születésnapját, ami idén egybe esett az apák napjával – az alkalomból egy különleges bejegyzést osztottak meg a közösségi médiában.

Vilmos herceg soha nem látott fotót osztott meg egyelten lányával Fotó: AFP

Vilmos herceg soha nem látott fotót osztott meg egyelten lányával

A walesi herceg egy vadonatúj, korábban még soha nem látott fotón szerepel lányával, miközben születésnapja mellett az apák napját is megünnepelték.

Vilmos herceg hétvégén ünnepelte 44. születésnapját gyermekeivel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel. A közösségi médiában megosztott új fotón Vilmos herceg Sarolta hercegnővel látható a Kensington-palota kertjében, miután visszatértek a Trooping the Colour rendezvényről. A képhez egy személyes üzenet is tartozik:

Boldog születésnapot és apák napját a világ legjobb apukájának! Nagyon szeretünk. C, G, C és L

– olvasható a fotó mellett.

A hírek szerint a herceg a napot magánjelleggel, otthon töltötte Katalin hercegnével és három gyermekükkel. Jennie Bond királyi szakértő szerint Vilmos herceg minden bizonnyal nagyon élvezi, hogy ezen a napon külön figyelem és szeretet veszi körül.

A BBC egykori királyi tudósítója a még a nagy nap előtt így fogalmazott a Mirrornak:

Nem hiszem, hogy Katalinnak külön ürügyre lett volna szüksége ahhoz, hogy kényeztesse a férjét. Kettejük kapcsolata Katalin rákdiagnózisa óta minden eddiginél szorosabbnak tűnik, és nyíltabban beszélnek az érzéseikről is. Egy születésnap és az apák napja egyetlen hétvégére esve meglehetősen nagy ünneplést jelent majd – minden Vilmos körül forog majd. És biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon élvezi!

Vilmos herceg születésnapja egy mozgalmas, nyilvános szereplésekkel teli hét után vette kezdetét. Múlt szombaton családjával együtt vett részt az éves Trooping the Colour ünnepségen, hétfőn pedig részt vett az éves Térdszalagrend (Garter Day) felvonulásán.