A szakértő hívta fel rá a figyelmet: Vilmos herceg egyetlen meglepő lépéssel írja át a királyi protokollt

Szakértők szerint Vilmos herceg már most átírja a királyi protokollt, pedig még nem is került uralkodói pozícióba - ezt nemrég egy futballmérkőzésen való megjelenésekor is bebizonyította.

Vilmos herceg egyetlen lépéssel írja át a protokollt / Fotó: PA / Northfoto

A walesi herceg a múlt hétvégén vett részt az FA-kupa döntőjén, ahol átadta a trófeát a Manchester Citynek, miután a Wembley Stadionban legyőzték a Chelsea-t. Ez egyben mérföldkő is volt számára, ugyanis immár 20 éve a Labdarúgó Szövetség elnöke.

Vilmos ekkor kezet fogott minden játékossal, átadta nekik az érmeket, majd átnyújtotta az ezüsttrófeát John Stones védőnek és Bernardo Silva csapatkapitánynak. A herceg ezután tapsolt, miközben a páros a levegőbe emelte a kupát és a csapattársaikkal ünnepeltek, mi több, közös fotót is készített a Manchester City játékosával, Rayan Cherkivel.

Darren Stanton testbeszéd-szakértő utóbb így elemezte a történteket:

Vilmos herceg rendkívül alázatos. Egyértelmű, hogy nagyon örült, amikor Rayan Cherki közös képet szeretett volna vele.

Stanton szerint őszinte öröm volt leolvasható a Vilmos arcán lévő mosolyból és a szemében lévő csillogásból.

Ennek ellenére megőrizte azt, amit mi társasági nyugalomnak nevezünk: összekulcsolt kézzel állt és maga mellett tartotta a karjait. Még mindig jelen van benne a régi királyi protokoll egy része, de ez lassan szétoszlik, nagyrészt az erőfeszítéseinek köszönhetően

- tette hozzá a szakértő.

Szerinte az ehhez hasonló pillanatok szinte elképzelgetetlenek lettek volna a királyi család korábbi generációja számára, és a herceg sportrajongása sokkal emberibbé teszi őt, mint néhány családtagot - írja az Express.

Ezek az interakciók mára majdhogynem normává váltak, így könnyű elfelejteni, mennyire hihetetlenek lettek volna az ilyen reakciók a korábbi generációk számára. Esélyed sem lett volna azt látni, ahogy valaki ilyesmit kísérel meg például Fülöp herceggel, de Vilmos melegsége és öröme miatt az emberek elég kényelmesen érzik magukat ahhoz, hogy például fotókat készítsenek vele. Ez jól mutatja, hogyan fejlődik a monarchia

- emelte ki Stanton.

Elképesztő, ahogy Vilmosnak pusztán a nyíltságával sikerült teljesen átírnia a királyi protokoll szabályait. Egyértelmű, hogy ezek a sportolók érzik, Vilmos szívesen vesz részt ezeken az eseményeken – olyan melegséget sugároz, ami sokkal megközelíthetőbbé teszi, mint amilyennek a titulusa alapján gondolnánk

- zárta az elemzését a szakértő.