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Temetés árnyékolhatja be Károly király nagy eseményét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors III.Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 14:45
születésnaptemetés
Ütköznek a programok. Károly király nehéz döntés előtt áll.

Különös egybeesés árnyékolhatja be Károly király hivatalos születésnapi ünnepségét. Ugyanazon a napon tartják ugyanis néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő egyik legközelebbi barátjának, Lady Pamela Hicksnek a temetését, amikor a brit uralkodó hagyományos születésnapi parádéja, a Trooping the Colour is zajlik Londonban.

Temetés szólhat bele III. Károly király nagy napjába
Temetés szólhat bele III. Károly király nagy napjába
Fotó: PA /  Northfoto

Károly király szülinapja minden évben kiemelt esemény

A látványos katonai felvonulással és a Buckingham-palota erkélyéről megtekinthető légibemutatóval kísért eseményen várhatóan a királyi család minden aktív tagja részt vesz. Károly király mellett ott lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is. Közben ugyanazon a szombati napon búcsúztatják el Lady Pamela Hickst, aki 97 éves korában hunyt el a múlt héten. Lady Pamela különleges helyet foglalt el a királyi család történetében: koszorúslány volt, amikor Erzsébet hercegnő 1947-ben feleségül ment Fülöp herceghez.

Halálhírének bejelentése után a Buckingham-palota közölte, hogy Károly király mély szomorúsággal értesült Lady Pamela haláláról. Az uralkodó szerint melegszívűsége, humora és éleslátása mindig nagy hatással volt mindenkire, aki ismerte. A temetést délután 3 órakor tartják egy oxfordshire-i templomban. Mivel a Trooping the Colour hivatalos programja délután 1 óráig tart, egyelőre nem tudni, hogy a királyi család tagjai közül bárki részt tud-e venni a szertartáson.

Lady Pamela 1929 áprilisában született. Édesapja Lord Mountbatten volt, Fülöp herceg nagybátyja, aki szoros kapcsolatban állt a brit uralkodóházzal. Erzsébet királynő szolgálatában udvarhölgyként is dolgozott, és mellette volt Kenyában is, amikor a későbbi királynő értesült édesapja, VI. György király haláláról, aminek következtében ő lépett a trónra, írja a Mirror.

 

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