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Meghökkentő, amit az élő Nostradamus jósol a következő egy hónapra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 06:15
médiumjóslat
Enyhén szólva is meglepő, amit állít a brazil médium. A foci-vb 2026. július 19-én ér majd csak véget, az "élő Nostradamus" viszont már látja a végső győztest.
B.
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Végre eljött a nagy nap, és kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság – de már most az a kérdés foglalkoztat mindenkit: vajon melyik csapat nyeri a tornát? Bár a foci-vb 2026. július 19-én ér majd véget, az "élő Nostradamus" már most látja maga előtt a végső győztest.

A foci-vb 2026. június 11-től július 19-ig tart
Bár a foci-vb 2026. július 19-én ér majd csak véget, az "élő Nostradamusnak" már most információja van a végső győztesről
Fotó: Isaiah Vazquez / Getty Images

Foci-vb 2026: Az élő Nostradamus jóslata

A 39 éves brazil médium, Athos Salomé többek között a Covid-19 világjárványt, az ukrajnai háborút és II. Erzsébet királynő halálát is megjósolta – nem véletlenül nevezik az emberek a modern kori Nostradamusnak. És bár nem egy sportszakértő, a legutóbbi világbajnoksággal kapcsolatban előre megmondta, hogy Argentína és Franciaország lesznek a két döntős csapat. Az "élő Nostradamus" most a Daily Starnak elárulta az idei tornára vonatkozó jóslatait – amelyek között van egy enyhén szólva is meglepő.

Mély, domináns színeket látok. A tűz színeit. Ez a hő, a súrlódás és az intenzív erő energiája

– fogalmazott Athos Salomé, aki a végső győztest nem nevezte meg, de látomása szerint a tűz színei, azaz a piros vagy a narancssárga dominál majd a leendő világbajnok válogatott mezén.

A 39 éves brazil médium, Athos Salomé szerint egy olyan csapat nyeri a tornát, amelynek játékosai a láng színeibe öltöznek
Fotó: Instagram: @athos_salome

Az a nemzeti csapat éli túl ezt a tornát, amely a láng színeibe öltözik.

A 39 éves brazil médium jellemzése több favorit – Spanyolország, Portugália vagy Hollandia – felszerelésére is ráillik, de jóslata szerint Anglia, Franciaország és Argentína is sokáig menetelnek majd. Sőt, Athos Salomé listáján egy meglepő csapat szintén szerepel.

Marokkó lesz a torna feltörekvő ereje és potenciális "sötét lova". A felszerelésük pedig élénkpiros...

– utalt az "élő Nostradamus" arra, hogy akár a marokkóiakra is ráillik a végső győztes jellemzése.

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