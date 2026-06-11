Meghökkentő, amit az élő Nostradamus jósol a következő egy hónapra

Végre eljött a nagy nap, és kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság – de már most az a kérdés foglalkoztat mindenkit: vajon melyik csapat nyeri a tornát? Bár a foci-vb 2026. július 19-én ér majd véget, az "élő Nostradamus" már most látja maga előtt a végső győztest.

Bár a foci-vb 2026. július 19-én ér majd csak véget, az "élő Nostradamusnak" már most információja van a végső győztesről

Fotó: Isaiah Vazquez / Getty Images

Foci-vb 2026: Az élő Nostradamus jóslata

A 39 éves brazil médium, Athos Salomé többek között a Covid-19 világjárványt, az ukrajnai háborút és II. Erzsébet királynő halálát is megjósolta – nem véletlenül nevezik az emberek a modern kori Nostradamusnak. És bár nem egy sportszakértő, a legutóbbi világbajnoksággal kapcsolatban előre megmondta, hogy Argentína és Franciaország lesznek a két döntős csapat. Az "élő Nostradamus" most a Daily Starnak elárulta az idei tornára vonatkozó jóslatait – amelyek között van egy enyhén szólva is meglepő.

Mély, domináns színeket látok. A tűz színeit. Ez a hő, a súrlódás és az intenzív erő energiája

– fogalmazott Athos Salomé, aki a végső győztest nem nevezte meg, de látomása szerint a tűz színei, azaz a piros vagy a narancssárga dominál majd a leendő világbajnok válogatott mezén.

A 39 éves brazil médium, Athos Salomé szerint egy olyan csapat nyeri a tornát, amelynek játékosai a láng színeibe öltöznek

Fotó: Instagram: @athos_salome

Az a nemzeti csapat éli túl ezt a tornát, amely a láng színeibe öltözik.

A 39 éves brazil médium jellemzése több favorit – Spanyolország, Portugália vagy Hollandia – felszerelésére is ráillik, de jóslata szerint Anglia, Franciaország és Argentína is sokáig menetelnek majd. Sőt, Athos Salomé listáján egy meglepő csapat szintén szerepel.

Marokkó lesz a torna feltörekvő ereje és potenciális "sötét lova". A felszerelésük pedig élénkpiros...

– utalt az "élő Nostradamus" arra, hogy akár a marokkóiakra is ráillik a végső győztes jellemzése.