Dagad a botrány, Harry herceget lemondásra szólították fel, súlyosak a vádak

Harry herceget felszólították, hogy mondjon le egy afrikai jótékonysági szervezetnél betöltött pozíciójáról, miután súlyos vádak merültek fel a szervezettel kapcsolatban.

A Survival International szerint a Kongói Köztársaságban működő African Parks által finanszírozott vadőrök továbbra is súlyos visszaéléseket követnek el. A természetvédelmi szervezetet már korábban is azzal vádolták, hogy olyan parkőröket alkalmaznak, akik jogsértéseket követtek el.

Az African Parks 13 afrikai országban összesen 24 védett természeti terület kezeléséért felel. Harry herceg több éve kapcsolatban áll a szervezettel, és annak vezetésében is szerepet vállal.

A Survival International, amely az őslakos népek jogainak védelmével foglalkozik, arra szólította fel a herceget, hogy mondjon le igazgatótanácsi tisztségéről a folyamatos visszaélésekről szóló állítások miatt.

A parkőröket először 2023 januárjában vádolták meg azzal, hogy visszaéléseket és nemi erőszakot követtek el az országban élő baka őslakos közösség tagjaival szemben. A vádak nyomán indított vizsgálat 2025 májusában arra a következtetésre jutott, hogy azok valóban igazak.

A Survival International azért is bírálta Sussex hercegét, mert a hét elején még részt vett egy arizonai adománygyűjtő rendezvényen, ahol az African Parks-nak további támogatást kívánt összegyűjteni.

A baka közösség egyik vezetője elmondta:

Nem dolgozunk velük. Az African Parks emberei erőszakosan bánnak velünk.

Caroline Pearce, a Survival International igazgatója így nyilatkozott az esetről:

Felháborító látni, hogy Harry továbbra is támogatja az African Parksot annak ellenére, hogy a parkőrök súlyos emberi jogi visszaéléseket követtek el a baka közösség tagjai ellen.

Az African Parks mögött több milliárdos támogatói kör áll - írja a The Sun.