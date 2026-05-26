Meghan Markle-nál betelt a pohár: szerinte minden probléma gyökere Harry herceg

Bár Meghan Markle és Harry herceg a 2020-as, a királyi családtól való eltávolodása után a legtöbb projektjükben még közösen vettek részt, egyes források szerint a hercegné ma már úgy érzi, a férje jelenti a legnagyobb problémát.

Meghan Markle szerint férje a probléma / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle a férje nélkül dolgozik

Az elmúlt években a sussexi hercegi pár már több szólóprojektet is elvállalt, és jelenleg úgy tűnik, egyre inkább külön utakon folytatják a karrierjüket. Bennfentesek szerint Meghan egyenesen úgy gondolja, Harry herceg nélkül még több pénzt tudna keresni.

A hercegnét a közelmúltban egyedül látták Genfben, a hírek szerint pedig ő döntött úgy, hogy Harry inkább maradjon otthon Montecitóban. Ennek oka az lehet, hogy Meghan szerint a herceg problémát jelenthet, mivel minden nyilvános megjelenése újra a királyi család körüli botrányokra és viszályokra irányítja a figyelmet. Azokból pedig bizony akadt bőven az elmúlt években: a sussexiek kapcsolata jelenleg is igen hűvös a királyiakkal, miután korábban nem egyszer nyilvánosan kritizálták őket.

Rob Shuter királyi szakértő ezzel kapcsolatban nemrég úgy fogalmazott:

Valahányszor Harry megjelenik mellette, minden a királyi család körüli drámáról és a családi viszályokról szól. Meghan a munkájára akarta irányítani a reflektorfényt, nem pedig a királyi családot övező káoszra.

Azt azonban fontos kiemelni, hogy bár egyre több szólóprojektet vállalnak a közös munkák helyett, a magánéletben Meghan és Harry továbbra is erős párost alkotnak. A házaspár nemrégben ünnepelte a nyolcadik házassági évfordulóját, és a jelek szerint ma is ugyanolyan szerelmesek egymásba, mint hajdanán. A hercegné a különleges alkalom miatt korábban soha nem látott fényképeket is megosztott a 2018-as esküvőjükről, amelyet Windsorban tartottak - írja az Express.

Mutatjuk Meghan Markle beszédét Genfben: