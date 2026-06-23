Az egész világ erről beszél most: döbbenetes, ki taszította le a trónról Károly királyt

Habár a brit királyi család feje kétségkívül III. Károly, már egy ideje nem ő áll a középpontban, hanem Katalin hercegné. Catherine Mayer, királyi szakértő és író egyenesen úgy fogalmazott, a walesi hercegné ma már gyakorlatilag a királyi család "rocksztárja", ő az, akit mindenki látni akar. Ez azonban hatalmas teher a hercegné számára pláne úgy, hogy nemrég még súlyos egészségügyi problémákkal küzdött.

Katalin hercegné lett a királyi család sztárja. Fotó: AFP

Katalin hercegné lett a királyi család sztárja

Mint ismert, a walesi hercegné 2025 elején jelentette be, hogy daganatos betegsége remisszióba került, azóta pedig fokozatosan tér vissza a nyilvános szereplésekhez. Első, egyedüli külföldi útjára is csak idén májusban került sor azok után, hogy első, rákkal való küzdelme alatti megjelenésére is 2024 tavaszán került sor, a Trooping the Colour ünnepség alatt.

Katalinnak nem csak energikusnak és magabiztosnak kellett mutatkoznia, hiszen tudta, hogy minden korábbinál nagyobb figyelem irányul majd rá

- közölte az író kiemelve, a hercegné mindig minden körülmények között nyugodt maradt. Még akkor is, amikor András herceg botrányai miatt a királyi család ellen tüntettek, miközben ő a hintóban ült három gyermekével, Györggyel, Saroltával és Lajossal.

Hiába azonban Katalin folyamatosan növő népszerűsége, Harry helyzetén ez mit sem segít. Habár a herceg várhatóan júliusban ismét visszatér az Egyesült Királyságba, helyzete továbbra is kétséges még úgy is, hogy várhatóan, négy év után először Meghan és gyermekeik is vele tarthatnak. Ha ez megtörténik, Lilibet először járhat édesapja hazájában, írja a People.