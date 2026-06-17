Kiderült a sokkoló igazság: ekkor beszélt utoljára egymással Harry herceg és III. Károly

Habár a királyi család rajongói közül sokan békülésben reménykednek és a hírek is arról szóltak, hogy Harry herceg és az apja, III. Károly közelebbi viszonyt ápol egymással mostanában, most kiderült, ez valójában nem így van. Egy királyi író, Cristopher Andersen ugyanis közölte, az igazság az, hogy az apa-fia páros immáron kilenc hónapja nem áll kapcsolatban egymással: a 41 éves sussexi herceg legutóbb tavaly szeptemberben beszélt ténylegesen utoljára a királlyal.

Kiderült: ekkor beszélt utoljára egymással Harry herceg és III. Károly valójában Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Harry herceg és III. Károly kapcsolata mélyponton?

Christopher Andersen egy podcast műsor vendégeként árulta el információit kiemelve: a legnagyobb probléma jelenleg továbbra is abban rejlik, hogy Harry még mindig Meghan férje:

Nem hiszem, hogy Károly az elmúlt kilenc hónapban beszélt volna Harryvel. Az azt megelőző alkalom előtt pedig 19 hónap telt el

- jegyezte meg azok után, hogy egy másik királyi szakértő, Katie Nicholl szerint is mélyponton van jelenleg Harry és III. Károy kapcsolata.