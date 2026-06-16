Amíg a királyi család ünnepelt, Harry herceg titokban Amerikában bulizott: Sokkoló fotó került elő a lázadó hercegről

Újabb késsel döfte hátba imádott családját a tékozló fiú! Szombaton tartották Londonban a Trooping the Colour nevű nagyszabású katonai parádét, amely a 77 éves Károly király hivatalos születésnapi ünnepsége. Az eseményen ott volt a család színe-java: a betegségéből lábadozó Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekek is. Harry herceg azonban – akit meg sem hívtak a ceremóniára – ahelyett, hogy otthon, Kaliforniában csendben meghúzta volna magát, inkább az egész világnak megmutatta, mennyire nem érdekli az apja. Texasba repült, és VIP-vendégként bulizott egy hatalmasat az év legfontosabb kosármccsán.

Harry herceg magasról tesz a királyi etikettre: miközben apja a betegséggel küzd, ő vidáman sörözik és meccset néz Texasban Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Háborús hős oldalán vigyorgott a herceg

A 41 éves Sussex hercegét a San Antonió-i Frost Bank Centerben kapták lencsevégre az NBA-döntő ötödik, sorsdöntő mérkőzésén, ahol a San Antonio Spurs és a New York Knicks csapott össze. Harry egyáltalán nem tűnt szomorúnak amiatt, hogy kimaradt a családi ünnepségből. Egy laza pólóban és baseballsapkában vigyorgott a kamerákba, ráadásul nem egyedül érkezett. Kísérője JP Lane volt, az amerikai hadsereg veteránja, aki korábban a Purple Heart Warrior Games nevű versenyen indult, és aki jövőre Harry saját szívügyén, az Invictus Games-en is harcolni fog.

Teljesen hidegen hagyja az apja szülinapja?

Az arénában tartózkodó egyik VIP-vendég teljesen megdöbbent a herceg láttán.

Nem hittem a szememnek, amikor megláttam őt a tömegben. Miközben az apja a betegséggel küzd és Londonban ünnepel, ő itt parádézik egy kosármeccsen. Látszott rajta, hogy egyáltalán nem érdekli, mi történik odaát

– súgta meg egy neve elhallgatását kérő forrás.

A helyszíni beszámolók szerint Harryt maga Adam Silver, az NBA biztosa invitálta meg a meccsre, mivel a herceg amúgy is Texasban tartózkodott a Warrior Games miatt. Bár Harry nem árulta el, kinek szurkol, az biztos, hogy a Knicks történelmi győzelmet arathatott volna, hiszen 53 éve nem nyertek bajnokságot. A Spurs azonban nem adta könnyen magát – írja a People magazin.