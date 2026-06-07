Kiderült, ezt tervezi Vilmos herceg és Katalin hercegné a 2026-os FIFA-világbajnokságra

Egy királyi bennfentes szerint Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének jelenleg nincsenek tervei arra, hogy részt vegyenek a 2026-os FIFA-világbajnokságon New Yorkban. Kiemelte, hogy a walesi hercegné bár már remisszióban van a rákkal való küzdelme után, még megviselik a hosszú utak.

Ezt tervezik Vilmos hercegék a 2026-os világbajnokságra Fotó: AFP

Ezt tervezik Vilmos hercegék a 2026-os világbajnokságra

„Az elmúlt hónapokban sokat beszéltek erről, de eddig nem érkezett meghívó, így jelenleg kétlem, hogy ez megtörténik” – nyilatkozta Emily Nash, a királyi újságíró a Page Sixnek.

Nash megjegyezte, hogy az utazás kihívást jelent Middleton számára a rákkal vívott küzdelme után.

„Ahogy Vilmos maga is mondta, ezek az utazások sokat kivesznek belőled” – mondta az újságíró. „Azt hiszem, úgy fogalmazott, hogy végig adsz és fogadsz, ami szerintem nagyon találó megközelítés. Olyan helyzetben vagy, ahol folyamatosan önmagad 110 százalékát kell adnod, miközben minden egyes lépésedet árgus szemekkel figyelik.”

Nash a múlt hónapban csatlakozott a walesi hercegnéhez olaszországi körútján, amely az első útja volt azután, hogy bejelentette, hogy remisszióban van.

„Olyan jó volt újra látni a világ színpadán, és tudom, hogy ez valami olyasmi, amihez biztosan vissza akar térni” – mondta Nash. „De hogy a következő hetekben lesz-e vagy sem... jelenleg nem látom, hogy ez megtörténik. De soha semmit nem lehet kizárni.”

Ha a 44 éves hercegné valóban eljutna az Egyesült Államokba, az egy hatalmas pillanat lenne Nash szerint.

„Láttuk, milyen fogadtatásban részesültek Amerikában a múltban. És elmondható, hogy mindig hihetetlenül meleg volt” – mondta. „Azt hiszem, különösen mindaz után, amin keresztülment, az emberek örülnének, ha látnák.”

Nash úgy véli, hogy valószínűbb, hogy a 43 éves walesi herceg el fog utazni, ha Anglia bejut a kieséses szakaszba, amelyre a jövő hónapban kerül sor New Jersey-ben.

Ha Anglia bejutna a döntőbe, akkor nagyon meglepődnék, ha Vilmos nem lenne jele

– mondta, megjegyezve, hogy a herceg az Angol Labdarúgó Szövetség elnöke.

„Mindig is nagyon támogatta az angol csapatot” – tette hozzá Nash. „Tudjuk, hogy szoros személyes barátságban áll sok játékossal, és 100 százalékig ott szeretne lenni.”