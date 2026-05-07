KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Komoly bajban a királyi család – a legnagyobb veszéllyel kell szembenézniük 

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 10:30
királyi családválság
A szakértő egyértelműen fogalmazott. Ezt kell tennie a királyi családnak.

Egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy újra fellángoljon a vita a brit királyi család jövőjéről. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulója alkalmából ugyanis új hivatalos portrét tettek közzé a Buckingham-palotában dolgozó családtagokról.

A királyi család már nem olyan erős mint régen?
A királyi család már nem olyan erős, mint régen?
Fotó: Forrás: MTI/AP/Királyi udvar/Hugo Burnand/Hugo Burnand

Változnia kell a királyi családnak

A felvételen III. Károly király és Kamilla királyné látható a királyi család aktív tagjaival körülvéve. A képen szerepel Vilmos herceg és Katalin hercegné, Anna hercegnő, Eduárd herceg és Zsófia hercegné, valamint több idősebb családtag is, köztük a gloucesteri herceg és felesége, illetve a kenti herceg és Alexandra hercegnő. 

Ami azonban igazán szemet szúrt a rajongóknak és szakértőknek egyaránt: a csoport jelentős része már jóval 60 év feletti. Károly király 77, Kamilla 78 éves, Anna hercegnő 75, míg több jelenlévő már a 80-as, sőt 90-es éveiben jár. A képen gyakorlatilag Vilmos és Katalin számítanak a „fiatal generációnak”.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint ez komoly problémára világít rá.

Nem lehet elmenni amellett, hogy a királyi család aktív tagjairól kialakult kép ma egy nagyrészt idős emberekből álló csapatot mutat és ez hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok eltávolodnak a monarchiától

 – fogalmazott.

A szakértő szerint korábban sokkal nagyobb volt a fiatalok érdeklődése, különösen akkor, amikor Vilmos és Harry herceg, valamint Katalin és Meghan is aktív szerepet vállaltak.

Amikor Vilmos és Harry voltak a királyi család „poszterfiúi”, majd megjelent Katalin és Meghan, a fiatalok sokkal inkább kötődtek a monarchiához

 – mondta.

Bond szerint ma a legnagyobb veszély nem a botrányokban, hanem a közönyben rejlik.

Különösen a fiatalok körében jelentkező apátia a monarchia népszerűségének legnagyobb ellensége.

Vilmos herceg korábban már beszélt arról, hogy uralkodóként egy „karcsúsított”, kevesebb aktív taggal működő királyi családot szeretne. Ez azonban azt is jelentheti, hogy a fiatalabb generáció kevesebb lehetőséget kap hivatalos szerepek betöltésére. A szakértő szerint ugyanakkor a palotának érdemes lenne jobban bevonni a népszerű, de nem hivatalos szerepet betöltő családtagokat is, illetve nagyobb hangsúlyt fektetni a következő generáció bemutatására, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu