Komoly bajban a királyi család – a legnagyobb veszéllyel kell szembenézniük 

Egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy újra fellángoljon a vita a brit királyi család jövőjéről. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulója alkalmából ugyanis új hivatalos portrét tettek közzé a Buckingham-palotában dolgozó családtagokról.

A királyi család már nem olyan erős, mint régen?

Változnia kell a királyi családnak

A felvételen III. Károly király és Kamilla királyné látható a királyi család aktív tagjaival körülvéve. A képen szerepel Vilmos herceg és Katalin hercegné, Anna hercegnő, Eduárd herceg és Zsófia hercegné, valamint több idősebb családtag is, köztük a gloucesteri herceg és felesége, illetve a kenti herceg és Alexandra hercegnő.

Ami azonban igazán szemet szúrt a rajongóknak és szakértőknek egyaránt: a csoport jelentős része már jóval 60 év feletti. Károly király 77, Kamilla 78 éves, Anna hercegnő 75, míg több jelenlévő már a 80-as, sőt 90-es éveiben jár. A képen gyakorlatilag Vilmos és Katalin számítanak a „fiatal generációnak”.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint ez komoly problémára világít rá.

Nem lehet elmenni amellett, hogy a királyi család aktív tagjairól kialakult kép ma egy nagyrészt idős emberekből álló csapatot mutat és ez hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok eltávolodnak a monarchiától

– fogalmazott.

A szakértő szerint korábban sokkal nagyobb volt a fiatalok érdeklődése, különösen akkor, amikor Vilmos és Harry herceg, valamint Katalin és Meghan is aktív szerepet vállaltak.

Amikor Vilmos és Harry voltak a királyi család „poszterfiúi”, majd megjelent Katalin és Meghan, a fiatalok sokkal inkább kötődtek a monarchiához

– mondta.

Bond szerint ma a legnagyobb veszély nem a botrányokban, hanem a közönyben rejlik.

Különösen a fiatalok körében jelentkező apátia a monarchia népszerűségének legnagyobb ellensége.

Vilmos herceg korábban már beszélt arról, hogy uralkodóként egy „karcsúsított”, kevesebb aktív taggal működő királyi családot szeretne. Ez azonban azt is jelentheti, hogy a fiatalabb generáció kevesebb lehetőséget kap hivatalos szerepek betöltésére. A szakértő szerint ugyanakkor a palotának érdemes lenne jobban bevonni a népszerű, de nem hivatalos szerepet betöltő családtagokat is, illetve nagyobb hangsúlyt fektetni a következő generáció bemutatására, derül ki a Mirror cikkéből.