Kiderült az igazság: Vilmos herceg elárulta, mi okoz feszültséget otthon

Nagy változások előtt áll Vilmos herceg és Katalin hercegné családja: György herceg július 22-én betölti a 13. életévét, szeptembertől pedig várhatóan új iskolai fejezet kezdődik az életében.
A walesi hercegi pár eddig is arra törekedett, hogy három gyermekük a lehető legnyugodtabb gyerekkort kapja, távol a királyi élet túlzott nyomásától. Richard Palmer királyi szakértő szerint Katalin egyértelművé tette, hogy amíg a gyerekei iskoláskorúak, ők jelentik számára az elsődleges feladatot. Vilmos ebben nagyrészt egyetért vele, hiszen saját gyerekkorát is megterhelték a királyi kötelezettségek és az állandó figyelem. Ezért most igyekszik megvédeni a saját családját attól, amit ő és Harry herceg fiatalon megtapasztaltak.
A Mirror szerint az egyik kényes otthoni téma most a képernyőhasználat és a közösségi média. Katie Nicholl királyi szakértő arról beszélt, hogy Vilmos és Katalin próbálják távol tartani a gyerekeket a túl sok képernyőtől, de ez egyre nehezebb, ahogy idősebbek lesznek.
György jövőbeli iskolája körül közben nagy a találgatás. Felmerült, hogy nem Etonba, hanem Katalin egykori iskolájába, a wiltshire-i Marlborough College-ba kerülhet, miután állítólag márciusban szüleivel ott látták látogatáson. A királyi szakértő szerint bárhová is megy, ez új fejezet lesz számára és alkalmazkodást igényel majd. A szakértő úgy fogalmazott: György már tisztában van azzal, hogy egy nap király lesz, de szülei igyekeznek úgy nevelni, hogy a jövőbeli szerepe mellett a lehető legtöbbet megőrizhessen egy hétköznapi gyerekkorból is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.