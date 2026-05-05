Kiderült az igazság: Vilmos herceg elárulta, mi okoz feszültséget otthon

Nagy változások előtt áll Vilmos herceg és Katalin hercegné családja: György herceg július 22-én betölti a 13. életévét, szeptembertől pedig várhatóan új iskolai fejezet kezdődik az életében.

Vilmos herceg már most uralkodásra készíti György herceget.

Vilmos herceg most apaként bizonyít

A walesi hercegi pár eddig is arra törekedett, hogy három gyermekük a lehető legnyugodtabb gyerekkort kapja, távol a királyi élet túlzott nyomásától. Richard Palmer királyi szakértő szerint Katalin egyértelművé tette, hogy amíg a gyerekei iskoláskorúak, ők jelentik számára az elsődleges feladatot. Vilmos ebben nagyrészt egyetért vele, hiszen saját gyerekkorát is megterhelték a királyi kötelezettségek és az állandó figyelem. Ezért most igyekszik megvédeni a saját családját attól, amit ő és Harry herceg fiatalon megtapasztaltak.

A Mirror szerint az egyik kényes otthoni téma most a képernyőhasználat és a közösségi média. Katie Nicholl királyi szakértő arról beszélt, hogy Vilmos és Katalin próbálják távol tartani a gyerekeket a túl sok képernyőtől, de ez egyre nehezebb, ahogy idősebbek lesznek.

György jövőbeli iskolája körül közben nagy a találgatás. Felmerült, hogy nem Etonba, hanem Katalin egykori iskolájába, a wiltshire-i Marlborough College-ba kerülhet, miután állítólag márciusban szüleivel ott látták látogatáson. A királyi szakértő szerint bárhová is megy, ez új fejezet lesz számára és alkalmazkodást igényel majd. A szakértő úgy fogalmazott: György már tisztában van azzal, hogy egy nap király lesz, de szülei igyekeznek úgy nevelni, hogy a jövőbeli szerepe mellett a lehető legtöbbet megőrizhessen egy hétköznapi gyerekkorból is.