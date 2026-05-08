100 éve a Földön, 70 éve a Földért: David Attenborough-t ünnepli ma a világ

David Attenborough-t gyermekkora óta érdekli a természet, nem meglepő, hogy geológiát és állattant tanult. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a BBC számára, az élővilág csodáit fedezi fel és ismerteti. Idén 100 éves David Attenborough, és közel 70 éve készít ismeretterjesztő műsorokat. Munkássága elismeréseként 32 BAFTA-díjat nyert el, valamint legjobb narrátorként háromszor kapott Emmy-díjat. Ő az ismeretterjesztő műsorok nagy úttörője, nevéhez rengeteg film, sorozat és könyv köthető. Tudományos tevékenységéért 1985-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, és 2005-ben elnyerte az Order of Merit rendjelet, 2022-ben pedig királyi kitüntetésben is részesült.

David Attenborough a Zöld Bolygó premierjén. Fotó: Jane Barlow - PA Images / GettyImages

David Attenborough élete és munkássága előtt tisztelegnek Londonban

A természettudós 100. születésnapját a londoni Royal Albert Hallban tartják, amelyet a BBC is közvetít élőben. A vendégek között ott lesz Michael Palin, Steve Backshall is, valamint minden zenész, aki közreműködött Attenborough alkotásaiban. Fellép a Bastille zenekar frontembere, az izlandi posztrock zenekar, a Sigur Rós, valamint a brit Sienna Spiro és a paraguayi hárfaművész, Francisco Yglesias is. 80. születésnapja és tévés munkássága megünneplésére is tartottak már egy nagy gálaestet, ahol barátai, szerettei, kollégái és más hírességek tisztelegtek a természetfilmes előtt. A BBC ennek alkalmából egyedi portréfilmmel köszöntötte Attenborought.

Első nagy áttörése az 1954 és 1963 között futó „Zoo Quest” sorozata volt, amelyben a vadon élő állatvilágra fenyegető veszélyekre hívta fel a figyelmet. A filmek és sorozatok készítése során igazán távoli helyekig utazott szakértőkkel, ahol a növény- és állatvilág különleges példányaival találkozott. Ahogy változtak a filmkészítés technológiái, úgy alkalmazkodott Attenborough is és újabb technikákkal kísérletezett. Olyan innovatív megoldásokhoz nyúlt, mint a légi felvételek, lassítások, víz alatti és éjjeli felvételek. Ezek olyan látványvilágot teremtettek, amilyet még sose láthattak a nézők a természetfilmeknél. A producerként is dolgozó Attenborough a természet legelképesztőbb történéseit vette filmre, amelyeket nem láthatunk mindennap, a műsorokat pedig ő maga narrálta, ezzel hozzájárulva a természet hiteles bemutatásához.