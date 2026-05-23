„Nincs abban a helyzetben, hogy követelőzzön!” - Harry herceg ultimátumot adott a palotának, de csúnyán helyretették

Újabb bomba robbant a brit királyi család háza táján! Harry herceg már most a 2027-es, Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Gamesre készül, és feltett szándéka, hogy magával viszi a feleségét, Meghan Markle-t is. A békés családi egyesülés helyett azonban Harry máris harci tüzet szított: kőkemény feltételeket szabott a palotának, ha azt akarják, hogy a sussexi hercegné is betegye a lábát az Egyesült Királyságba.

A herceg ugyanis állítólag kijelentette: Meghan csak akkor jön el, ha a királyi család garantálja, hogy maximális tisztelettel és udvariassággal bánnak vele, amit a királyi szakértő teljesen abszurdnak talált.

Nem gondolom, hogy Harry abban a helyzetben lenne, hogy követeléseket támasszon a királyi családdal szemben, az ilyen kérésekkel pedig valószínűleg csak még jobban elidegeníti őket magától

– nyilatkozta Pauline Maclaran egyetemi professzor, a királyi család szakértője.

Nem tudja lakatot tenni a szájára Harry herceg?

A dráma ráadásul pont egy olyan pillanatban csúcsosodott ki, amikor végre esély nyílna a békülésre. Vilmos herceg ugyanis idén nyáron az Egyesült Államokba utazik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság miatt, és a pletykák szerint hajlandó lenne találkozni a fivérével a MetLife Stadionban, az Anglia–Panama meccsen, New Jersey-ben. Vilmosnak azonban van egy szigorú kikötése: semmi nem szivároghat ki a sajtóba.

A szakértő szerint azonban ez szinte lehetetlen küldetés lenne Harry számára.

Egyszerűen nem értem, hogyan bízhatna abban Vilmos, hogy Harry nem fogja kiszivárogtatni az elhangzottakat!

– tette hozzá szkeptikusan Maclaran.

A háttérben zajló békülést fúrja meg a herceg

Lynn Carratt kommunikációs szakértő szerint Harry taktikája teljesen öngyilkos, és csak arra jó, hogy fenntartsa a médiaháborút, miközben a színfalak mögött talán már elindult volna valamiféle közeledés. Bár az érthető, hogy Harry védelmet akar a feleségének, a stílusa nem megfelelő.

Az alapvető udvariasság a minimum minden családi dinamikában, legyen az a királyi família, vagy sem. Az viszont már egy másik kérdés, hogy Harry elég erős pozícióban van-e ahhoz, hogy nyilvánosan követelőzőn

– mutatott rá Carratt.