Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nincs abban a helyzetben, hogy követelőzzön!” - Harry herceg ultimátumot adott a palotának, de csúnyán helyretették

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 15:30
botrányMeghan Markleultimátum
Harry herceg kész tények elé állította a királyi családot: csak akkor hajlandó Londonba utazni a feleségével, ha teljesítik a feltételeit. A szakértők szerint azonban Meghan Markle férje hatalmasat hibázott, és ezzel végleg elvághatja magát a rokonainál.
Bors
A szerző cikkei

Újabb bomba robbant a brit királyi család háza táján! Harry herceg már most a 2027-es, Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Gamesre készül, és feltett szándéka, hogy magával viszi a feleségét, Meghan Markle-t is. A békés családi egyesülés helyett azonban Harry máris harci tüzet szított: kőkemény feltételeket szabott a palotának, ha azt akarják, hogy a sussexi hercegné is betegye a lábát az Egyesült Királyságba.

Harry herceg újra feszültséget szít: pofátlan feltételeket szabott a palotának, mielőtt hazatérne
Harry herceg újra feszültséget szít: pofátlan feltételeket szabott a palotának, mielőtt hazatérne Fotó: AFP / AFP

A herceg ugyanis állítólag kijelentette: Meghan csak akkor jön el, ha a királyi család garantálja, hogy maximális tisztelettel és udvariassággal bánnak vele, amit a királyi szakértő teljesen abszurdnak talált.

Nem gondolom, hogy Harry abban a helyzetben lenne, hogy követeléseket támasszon a királyi családdal szemben, az ilyen kérésekkel pedig valószínűleg csak még jobban elidegeníti őket magától

– nyilatkozta Pauline Maclaran egyetemi professzor, a királyi család szakértője.

Nem tudja lakatot tenni a szájára Harry herceg?

A dráma ráadásul pont egy olyan pillanatban csúcsosodott ki, amikor végre esély nyílna a békülésre. Vilmos herceg ugyanis idén nyáron az Egyesült Államokba utazik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság miatt, és a pletykák szerint hajlandó lenne találkozni a fivérével a MetLife Stadionban, az Anglia–Panama meccsen, New Jersey-ben. Vilmosnak azonban van egy szigorú kikötése: semmi nem szivároghat ki a sajtóba.

A szakértő szerint azonban ez szinte lehetetlen küldetés lenne Harry számára.

Egyszerűen nem értem, hogyan bízhatna abban Vilmos, hogy Harry nem fogja kiszivárogtatni az elhangzottakat!

– tette hozzá szkeptikusan Maclaran.

A háttérben zajló békülést fúrja meg a herceg

Lynn Carratt kommunikációs szakértő szerint Harry taktikája teljesen öngyilkos, és csak arra jó, hogy fenntartsa a médiaháborút, miközben a színfalak mögött talán már elindult volna valamiféle közeledés. Bár az érthető, hogy Harry védelmet akar a feleségének, a stílusa nem megfelelő.

Az alapvető udvariasság a minimum minden családi dinamikában, legyen az a királyi família, vagy sem. Az viszont már egy másik kérdés, hogy Harry elég erős pozícióban van-e ahhoz, hogy nyilvánosan követelőzőn

– mutatott rá Carratt.

A közvélemény és a család haragja nem véletlen. Sokan a mai napig nem bocsátották meg a párnak a 2021-es, Oprah Winfrey-nek adott botrányinterjút, ahol súlyos vádakkal illették a palotát, valamint Harry 2023-as Tartalék című memoárját, amiben a legféltettebb családi titkokat teregette ki. A britek különösen amiatt dühösek, mert ez a sárdobálás a néhai II. Erzsébet királynő utolsó éveiben zajlott, hatalmas fájdalmat okozva ezzel az egykori uralkodónak.

Bár Harry most úgy tűnik, próbálja foltozgatni a hidakat, a sebek túl mélyek. Ha a nyári amerikai találkozó létrejön, az sorsfordító lehet – feltéve, ha Harry addig nem ront el mindent a követeléseivel – írja az Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu