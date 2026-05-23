„Nincs abban a helyzetben, hogy követelőzzön!” - Harry herceg ultimátumot adott a palotának, de csúnyán helyretették

Újabb bomba robbant a brit királyi család háza táján! Harry herceg már most a 2027-es, Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Gamesre készül, és feltett szándéka, hogy magával viszi a feleségét, Meghan Markle-t is. A békés családi egyesülés helyett azonban Harry máris harci tüzet szított: kőkemény feltételeket szabott a palotának, ha azt akarják, hogy a sussexi hercegné is betegye a lábát az Egyesült Királyságba.
A herceg ugyanis állítólag kijelentette: Meghan csak akkor jön el, ha a királyi család garantálja, hogy maximális tisztelettel és udvariassággal bánnak vele, amit a királyi szakértő teljesen abszurdnak talált.
Nem gondolom, hogy Harry abban a helyzetben lenne, hogy követeléseket támasszon a királyi családdal szemben, az ilyen kérésekkel pedig valószínűleg csak még jobban elidegeníti őket magától
– nyilatkozta Pauline Maclaran egyetemi professzor, a királyi család szakértője.
A dráma ráadásul pont egy olyan pillanatban csúcsosodott ki, amikor végre esély nyílna a békülésre. Vilmos herceg ugyanis idén nyáron az Egyesült Államokba utazik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság miatt, és a pletykák szerint hajlandó lenne találkozni a fivérével a MetLife Stadionban, az Anglia–Panama meccsen, New Jersey-ben. Vilmosnak azonban van egy szigorú kikötése: semmi nem szivároghat ki a sajtóba.
A szakértő szerint azonban ez szinte lehetetlen küldetés lenne Harry számára.
Egyszerűen nem értem, hogyan bízhatna abban Vilmos, hogy Harry nem fogja kiszivárogtatni az elhangzottakat!
– tette hozzá szkeptikusan Maclaran.
Lynn Carratt kommunikációs szakértő szerint Harry taktikája teljesen öngyilkos, és csak arra jó, hogy fenntartsa a médiaháborút, miközben a színfalak mögött talán már elindult volna valamiféle közeledés. Bár az érthető, hogy Harry védelmet akar a feleségének, a stílusa nem megfelelő.
Az alapvető udvariasság a minimum minden családi dinamikában, legyen az a királyi família, vagy sem. Az viszont már egy másik kérdés, hogy Harry elég erős pozícióban van-e ahhoz, hogy nyilvánosan követelőzőn
– mutatott rá Carratt.
A közvélemény és a család haragja nem véletlen. Sokan a mai napig nem bocsátották meg a párnak a 2021-es, Oprah Winfrey-nek adott botrányinterjút, ahol súlyos vádakkal illették a palotát, valamint Harry 2023-as Tartalék című memoárját, amiben a legféltettebb családi titkokat teregette ki. A britek különösen amiatt dühösek, mert ez a sárdobálás a néhai II. Erzsébet királynő utolsó éveiben zajlott, hatalmas fájdalmat okozva ezzel az egykori uralkodónak.
Bár Harry most úgy tűnik, próbálja foltozgatni a hidakat, a sebek túl mélyek. Ha a nyári amerikai találkozó létrejön, az sorsfordító lehet – feltéve, ha Harry addig nem ront el mindent a követeléseivel – írja az Express.
