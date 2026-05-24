Váratlan fordulat András herceg ügyében - a néhai királynő keze is benne volt

A néhai Erzsébet királynő személyesen szorgalmazta, hogy fia, András herceg kereskedelmi küldött legyen, de semmilyen átvilágításra nem került sor. Eddig titkos dokumentumokat hoztak nyilvánosságra a volt yorki herceg kereskedelmi képviselőként eltöltött idejéhez kapcsolódóan.

András herceg semmilyen átvilágításon nem esett át, mielőtt kinevezték

Titkos dokumentumokat hoztak nyilvánosságra a kegyvesztett herceg ügyében indított vizsgálat részeként. A nyomozás célja, hogy részletesen átnézzék hogyan került az egykori herceg a megbízott szerepbe, valamint munkája során mit tett.

Andrást még idén tartóztatták le közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, miután bizonyítékok támasztották alá, hogy érzékeny információkat adott át Jeffrey Epsteinnek. A rendőrségi vizsgálattól függetlenül az Egyesült Királyság parlamenti képviselői megszavazták a kereskedelmi képviselőként eltöltött idejéhez kapcsolódó összes dokumentum nyilvánosságra hozatalát is.

A dokumentumok szerint Erzsébet királynő személyesen szorgalmazta András számára, hogy vállaljon proaktívabb szerepet Nagy-Britannia előmozdításában. Amikor Kent hercege 2000-ben lemondott a szerepéről, a néhai uralkodó középső fiát javasolta a hely átvételére.

A királynő nagyon szeretné, ha York hercege kiemelkedő szerepet vállalna a nemzeti érdekek előmozdításában

- olvasható a dokumentumokban.

Az iratokban az is szerepel, hogy nem használhatta fel az adófizetők által finanszírozott utakat ürügyként arra, hogy golfozzon. Azonban az akkori herceg világossá tette, hogy szívesebben utazna kifinomultabb országokba, amelyek vezető szerepet töltenek be a technológia terén.

A kabinethivatal iratainak vizsgálata azt mutatja, hogy András semmilyen átvilágításon nem esett át, mielőtt kereskedelmi megbízott lett.

Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy hivatalos átvilágítási folyamatot végeztek volna. Arra sincs bizonyíték, hogy ezt figyelembe vették volna. Ez érthető, mivel ez az új kinevezés a királyi család kereskedelmi és befektetésösztönző munkájában való részvételének folytatása volt, miután Kent hercege úgy döntött, hogy lemond a Tengerentúli Kereskedelmi Tanács alelnöki tisztségéről.

- mondta Chris Bryant üzleti miniszter.