A forró autóban felejtette kétéves gyermekét az apa – tragédiába torkollott a figyelmetlenség

Tragédia történt, miután egy apa a minap a rekkenő hőségben az autójában hagyta kétévesét. A felfoghatatlan eset május 20-án történt Spanyolországban, Briónban. Az eddigi hírek szerint a férfi először idősebb gyermekét vitte iskolába majd jött volna kislánya, akit bölcsibe kellett volna vinnie. Ekkor azonban kapott egy hívást, ami elterelte a figyelmét és a gyermekmegörző helyett a munkahelyére ment, miközben a totyogós a hátsó ülésen maradt úgy, hogy a térségben akkor 38 fokot mértek szabadtéren.

Tragédia történt, elhunyt a kétéves. Fotó: 123RF

A kislány anyja délután háromkor ment a bölcsihez, ahol azzal szembesült: nincs ott a kétéves. Azonnal riasztotta a férfit, aki ekkor jött rá mit tett. Rögtön mentőt riasztottak, akik kórházba vitték a kislányt, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Hőgutát kapott és leállt a kis szíve. Az apa ellen a hatóságok vizsgálatot indítottak, a helyi önkormányzat kétnapos gyászt rendelt el.

A város vezetése részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak

- írja a People.