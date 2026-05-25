Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A forró autóban felejtette kétéves gyermekét az apa – tragédiába torkollott a figyelmetlenség

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 10:30
hőgutahalál
Még el sem kezdődött a nyári szezon, máris tragédiát okozott a hőség.

Tragédia történt, miután egy apa a minap a rekkenő hőségben az autójában hagyta kétévesét. A felfoghatatlan eset május 20-án történt Spanyolországban, Briónban. Az eddigi hírek szerint a férfi először idősebb gyermekét vitte iskolába majd jött volna kislánya, akit bölcsibe kellett volna vinnie. Ekkor azonban kapott egy hívást, ami elterelte a figyelmét és a gyermekmegörző helyett a munkahelyére ment, miközben a totyogós a hátsó ülésen maradt úgy, hogy a térségben akkor 38 fokot mértek szabadtéren. 

Tragédia történt, elhunyt a kétéves
Tragédia történt, elhunyt a kétéves. Fotó: 123RF

 

Tragédia történt, elhunyt a kétéves

A kislány anyja délután háromkor ment a bölcsihez, ahol azzal szembesült: nincs ott a kétéves. Azonnal riasztotta a férfit, aki ekkor jött rá mit tett. Rögtön mentőt riasztottak, akik kórházba vitték a kislányt, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Hőgutát kapott és leállt a kis szíve. Az apa ellen a hatóságok vizsgálatot indítottak, a helyi önkormányzat kétnapos gyászt rendelt el. 

A város vezetése részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak 

- írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu