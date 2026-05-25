Orbán Viktor keményen emlékeztette Orbán Anitát: árulással feljutni a csúcsra, majd visszarúgni, gusztustalan dolog

Nagyon úgy tűnik, Orbán Anita is szeret beleharapni abba a kézbe, amelytől enni kapott. Amikor ugyanis az Orbán-kormánytól kapta a fizetését, soha nem volt egy szava sem. Most, hogy hirtelen átállt a másik oldalra, nem éppen gerinces módon már mindenben is bajt talál és pocskondiázza azokat, akikkel egykoron együtt dolgozott.

Magyar Péter és Orbán Anita

Fotó: Orbán Anita-Facebook oldala / Ripost

Orbán Viktor éppen ezért nyílt levélben emlékeztette, honnan is indult a pályafutása.

"NYÍLT LEVÉL ORBÁN ANITÁHOZ

Miniszter Asszony!

Hosszú éveken keresztül dolgoztál velünk az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban. Ezért is vagyunk egymással tegező viszonyban. Az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben.

Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat. Pedig tudod, hiszen belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták. Ezért alattomos, önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk.

Az a tény, hogy karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod. Ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket. Röviden: szégyelld magad!

Hiszünk abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán. Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is.

Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!

Az Orbán-kormány tagjai"