Fél évvel a válása után ismét megnősült Diana hercegné öccse

Új fejezet kezdődött Diana hercegné családjának életében: a néhai walesi hercegné öccse titkos ceremónián vette feleségül Cat Jarman régészt Arizonában. Az esküvő nemcsak a brit arisztokrácia világában keltett nagy visszhangot, hanem azért is, mert Charles Spencer válása és új kapcsolata körül az elmúlt években komoly botrányok alakultak ki.

Diana hercegné öccse, Charles Spencer fél évvel a válása után ismét megnősült

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Charles Spencer és Cat Jarman egy titkos ceremónia keretein belül összeházasodtak

egy titkos ceremónia keretein belül összeházasodtak Diana hercegné öccse negyedjére lépett az oltár elé

öccse negyedjére lépett az oltár elé Fél év sem telt el azóta, hogy előző feleségétől, Karen Spencertől elvált.

Diana hercegné öccse negyedszer is megnősült

Charles Spencer, Diana hercegné öccse egy titkos szertartás keretein belül feleségül vette Cat Jarman norvég régészprofesszort Arizonában. Az esküvő több szempontból is eltért a hagyományos arisztokrata ceremóniáktól. A norvég régész ugyanis nem egy klasszikus menyasszonyi ruhát választott, hanem világoskék, görög stílusú öltözetben jelent meg, amíg Diana hercegné öccse nyakkendő nélküli öltönyt viselt. A friss házasok a People-nak tett közös nyilatkozatban beszéltek a kapcsolatukról:

Mindketten hihetetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kollégákból barátokká, majd mély szerelemmel és kötődéssel párrá váltunk. Kapcsolatunk minden szakaszát a nevetés jellemezte, és mindketten ugyanazt a szenvedélyt érezzük az élet iránt.

Hatalmas botrány robbant ki a kapcsolatuk kezdetén

Charles Spencer és Cat Jarman először szakmai okokból került kapcsolatba egymással, amikor Diana hercegné öccse véleményezte a régész 'River Kings' című könyvét, amely a viking történelemmel foglalkozik. A közös érdeklődés pedig később közös podcasthez és régészeti projektekhez vezetett. A románc azonban éppen akkor bontakozott ki, amikor Charles Spencer házassága véget ért. Diana hercegné öccse a válást 2024 nyarán jelentette be, de végül csak 2025 decemberében vált hivatalossá, ugyanis a két fél között nagyon hamar rendkívül feszült viszony alakult ki. Karen Spencer azt állította, hogy férje és Cat Jarman kapcsolata már jóval korábban elkezdődhetett, amit mindketten tagadtak. Az ügyet pedig csak tovább bonyolította, hogy Cat Jarman pert indított Karen Spencer ellen személyiségi jogok megsértése miatt. A régész azt állította, hogy Charles Spencer volt felesége jogosulatlanul osztotta meg másokkal az ő szklerózis multiplex diagnózisát. Az ügy végül peren kívüli megállapodással zárult, de a történet hosszú időre címlapokra került Nagy-Britanniában.