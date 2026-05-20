Fél évvel a válása után ismét megnősült Diana hercegné öccse

Új fejezet kezdődött Diana hercegné családjának életében: a néhai walesi hercegné öccse titkos ceremónián vette feleségül Cat Jarman régészt Arizonában. Az esküvő nemcsak a brit arisztokrácia világában keltett nagy visszhangot, hanem azért is, mert Charles Spencer válása és új kapcsolata körül az elmúlt években komoly botrányok alakultak ki.
Charles Spencer, Diana hercegné öccse egy titkos szertartás keretein belül feleségül vette Cat Jarman norvég régészprofesszort Arizonában. Az esküvő több szempontból is eltért a hagyományos arisztokrata ceremóniáktól. A norvég régész ugyanis nem egy klasszikus menyasszonyi ruhát választott, hanem világoskék, görög stílusú öltözetben jelent meg, amíg Diana hercegné öccse nyakkendő nélküli öltönyt viselt. A friss házasok a People-nak tett közös nyilatkozatban beszéltek a kapcsolatukról:
Mindketten hihetetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kollégákból barátokká, majd mély szerelemmel és kötődéssel párrá váltunk. Kapcsolatunk minden szakaszát a nevetés jellemezte, és mindketten ugyanazt a szenvedélyt érezzük az élet iránt.
Charles Spencer és Cat Jarman először szakmai okokból került kapcsolatba egymással, amikor Diana hercegné öccse véleményezte a régész 'River Kings' című könyvét, amely a viking történelemmel foglalkozik. A közös érdeklődés pedig később közös podcasthez és régészeti projektekhez vezetett. A románc azonban éppen akkor bontakozott ki, amikor Charles Spencer házassága véget ért. Diana hercegné öccse a válást 2024 nyarán jelentette be, de végül csak 2025 decemberében vált hivatalossá, ugyanis a két fél között nagyon hamar rendkívül feszült viszony alakult ki. Karen Spencer azt állította, hogy férje és Cat Jarman kapcsolata már jóval korábban elkezdődhetett, amit mindketten tagadtak. Az ügyet pedig csak tovább bonyolította, hogy Cat Jarman pert indított Karen Spencer ellen személyiségi jogok megsértése miatt. A régész azt állította, hogy Charles Spencer volt felesége jogosulatlanul osztotta meg másokkal az ő szklerózis multiplex diagnózisát. Az ügy végül peren kívüli megállapodással zárult, de a történet hosszú időre címlapokra került Nagy-Britanniában.
Ezek miatt a botrányok miatt pedig sokan kétkedve állnak Charles Spencer újabb házassága előtt, nem beszélve arról, hogy Diana hercegné öccse negyedjére áll az oltár elé. Első házasságát 1989-ben kötötte Victoria Lockwood modellel, akitől négy gyermeke született. A kapcsolat azonban megromlott, és végül 1997-ben el is váltak. Második felesége Caroline Freud volt, akivel 2001-ben házasodott össze, de vele hét év után ért véget szerelem. Harmadik házasságát Karen Spencerrel kötötte 2011-ben, vele hosszú ideig stabilnak tűnt a kapcsolatuk, de végül ez is válással zárult. És bár Charles Spencer Cat Jarmannel most láthatóan kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb életre törekszik, a brit sajtó kíváncsian figyeli, vajon negyedik házassága tartósabbnak bizonyul-e előző kapcsolatainál.
