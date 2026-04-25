Megrázó titkok derültek ki Diana hercegné és Károly király szexuális életéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 22:10
Évekkel Diana hercegné halála után kerültek elő azok a bizalmas hangfelvételek, amelyeken őszintén beszélt házasságáról, magányáról és III. Károly királyhoz fűződő kapcsolatáról.

Diana hercegné a nyilvánosság szemében sokáig a tökéletes tündérmese főszereplője volt: gyönyörű, szerethető, közvetlen és az emberekhez mindig lehajoló királyi családtag. A valóság azonban – ahogy később saját szavai is bizonyították – ennél sokkal fájdalmasabb volt.

Így nézett ki Diana hercegné és Károly király szexuális élete
Diana hercegné még életében több személyes hangfelvételt készített, amelyeken kendőzetlenül mesélt arról, mi zajlott a palota falai mögött. Ezekből a felvételekből derült ki többek között az is, hogy házassága III. Károly királlyal korántsem működött úgy, ahogy azt kifelé mutatták.

A feljegyzett vallomásokból az is kiderült, hogy III. Károly királlyal kötött házassága már a kezdetektől jóval bonyolultabb volt, mint amit a nyilvánosság látott. Diana beszélt arról is, hogy a kapcsolatuk intim oldala idővel megromlott, és ez tovább mélyítette a köztük lévő távolságot.

A hercegné vallomása alapján nagyjából háromhetente került sor együttlétre, amit ő kifejezetten kevésnek érzett, különösen egy friss házasságban. Később pedig – saját visszaemlékezése szerint – ez a fajta közelség szinte teljesen megszűnt közöttük.

Diana számára ez nem pusztán fizikai kérdés volt, hanem annak jele, hogy férjével érzelmileg is egyre távolabb sodródnak egymástól. A felvételek tanúsága szerint úgy érezte, hogy a házasságából hiányzik az intimitás, a gyengédség és az a fajta figyelem, amelyre feleségként vágyott.

A királyi kapcsolat történetéhez tartozik az a kevésbé ismert tény is, hogy Károly először Diana nővérével, Sarah Spencerrel járt, így a család már korábban kapcsolatba került a trónörökössel. Diana ekkor még csupán 16 éves volt.

Szintén sokakat meglepett, amikor kiderült, hogy Diana és Károly távoli rokonságban álltak egymással: tizenhatodfokú unokatestvérek voltak.

A napvilágra került részletek és személyes vallomások mára teljesen átírták azt a romantikus képet, amelyet sokan a királyi esküvőhöz és házassághoz kapcsoltak. Egyre inkább egy magányos, súlyos magánéleti terheket viselő nő portréja rajzolódott ki, aki ikonikus státusza ellenére nagyon is emberi küzdelmeket élt meg – írja a Life.hu.

 

