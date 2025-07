Diana hercegné halálát máig rengeteg kérdés övezi – íme az igazság

Egy másik furcsa tény, hogy Diana a baleset után még életben volt. Egy orvos azonnal segített, mentő is gyorsan érkezett, mégis több mint egy óra telt el, mire kórházba vitték. Egyes szakértők szerint ha gyorsabban cselekedtek volna, talán még most is élne.

Figyelmeztették Dianát

Nem mindenki örült annak, hogy Diana hercegné 1997 nyarán elfogadta Mohamed Al-Fayed, a Harrods egykori tulajdonosának meghívását a francia Riviérára. Richard Kay brit újságíró, aki Diana egyik legbizalmasabb ismerőse volt, azt állította: többen is figyelmeztették a hercegnőt, hogy kerülje a milliárdost.

„Egy szélhámos” – mondta róla Ken Wharfe, Diana korábbi testőre, aki szintén próbálta lebeszélni a hercegnét arról, hogy elfogadja Al-Fayed közeledését. A férfi nem kapott brit állampolgárságot, és a királyi család számára is kifejezetten kellemetlen személy volt. Diana mindennek ellenére nem hitt a kritikáknak, szerette a férfit, aki nemcsak őt, hanem a fiait is ajándékokkal halmozta el. A történetük végül tragikus véget ért a párizsi aluljáróban.

Terhes volt, vagy ez csak egy újabb mítosz?

Mohamed Al-Fayed szerint a fia és Diana jegyben jártak, sőt: a hercegnő terhes volt. Ez szerinte éppen elég ok volt arra, hogy „valakik” el akarják őket hallgattatni. Erre a felvetésre azonban semmilyen hivatalos bizonyíték nincs. A boncolás nem mutatta ki terhesség jeleit, és Diana közeli barátai szerint sem volt erre utaló jel. A legtöbben csak egy rövid nyári románcként írták le a kapcsolatot.