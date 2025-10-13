Harry herceg dühös, hogy Diana hercegné emlékét használják Meghan Markle támadására

Harry herceget mélyen feldúlta, hogy Meghan Markle a közelmúltban heves támadások kereszttüzébe került egy párizsi videó miatt. A kritikusok szerint felesége 'érzéketlenül' viselkedett a helyszínen, amely közel esik ahhoz az alagúthoz, ahol édesanyja, Diana hercegné tragikus balesete történt.

Harry herceget felzaklatja, hogy édesanyja halálát használják fel felesége támadására

Harry herceg dühbe gurult

Harry herceget állítólag rendkívüli módon felháborította a Megan Markle-t ért kritika, amelyet a múlt héten kapott a párizsi látogatása során. Sussex hercege állítólag 'megbántódott és feldúlt' lett, miután felesége negatív kritikát kapott egy videóval kapcsolatban, amelyen a hercegné egy limuzin hátsó ülésén látható, ahogy épp kinyújtóztatja a lábát a Pont d'Alma alagút közelében, ahol Harry herceg édesanyja, Diana hercegné meghalt. A pár egyik jó barátja azt nyilatkozta, hogy Harry herceget mélyen megviselte a helyzet, hogy édesanyja halálát eszközként használják fel felesége, Meghan Markle támadására.

Harry megbántódott és feldúlt, hogy Diana halálát botként használják fel, hogy megverjék vele a feleségét.

Mindemellett további kritikák is érték a sussex-i hercegnét a Párizsi Divathéten tanúsított viselkedése miatt, ahol túl vidámnak tűnt. Ez pedig sokak szerint nem volt helyénvaló.

Meghan Markle 'érzéketlen' videója

Az ominózus videó a párizsi Pont de l’Alma alagút közelében készült, éppen annál a helyszínnél, ahol Diana hercegné 1997-ben halálos balesetet szenvedett. A videó nagy felháborodást keltett, sokan érzéketlenséggel vádolták Meghan Markle-t, amiért – véleményük szerint – nem tanúsított tiszteletet az elhunyt hercegné emléke iránt. A brit sajtó és a közösségi média egy része különösen élesen reagált, többen úgy fogalmaztak, hogy:

Meghan Markle Diana tragédiáját használta ki, vagy legalábbis nem vette figyelembe a helyszín szimbolikus súlyát.

A pár közeli barátai szerint azonban Meghan Markle nem volt tudatában annak, hol készült pontosan a felvétel, és nem szándékosan idézte fel a múlt szomorú emlékeit.

Harry hercegnek fájdalmas volt gyermekként azzal szembesülnie, hogyan kezelte a sajtó az édesanyja halálát

Diana hercegné emléke

Diana hercegné halálának körülményei és a média szerepe mély nyomokat hagyott Harry hercegben, amelyeket a mai napig magával hordoz. Többször nyilatkozott arról, mennyire fájdalmas volt gyermekként azzal szembesülnie, hogyan kezelte a sajtó az édesanyja halálát. A sussex-i herceg szerint a média súlyosan megnehezítette számára a gyászfolyamatot. Éppen ezért különösen érzékenyen érinti a jelenlegi helyzet, hogy az édesanyja emlékét 'fegyverként' használják fel felesége ellen.