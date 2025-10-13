Harry herceg dühös, hogy Diana hercegné emlékét használják Meghan Markle támadására

Harry herceget mélyen feldúlta, hogy Meghan Markle a közelmúltban heves támadások kereszttüzébe került egy párizsi videó miatt. A kritikusok szerint felesége 'érzéketlenül' viselkedett a helyszínen, amely közel esik ahhoz az alagúthoz, ahol édesanyja, Diana hercegné tragikus balesete történt.
Harry herceget állítólag rendkívüli módon felháborította a Megan Markle-t ért kritika, amelyet a múlt héten kapott a párizsi látogatása során. Sussex hercege állítólag 'megbántódott és feldúlt' lett, miután felesége negatív kritikát kapott egy videóval kapcsolatban, amelyen a hercegné egy limuzin hátsó ülésén látható, ahogy épp kinyújtóztatja a lábát a Pont d'Alma alagút közelében, ahol Harry herceg édesanyja, Diana hercegné meghalt. A pár egyik jó barátja azt nyilatkozta, hogy Harry herceget mélyen megviselte a helyzet, hogy édesanyja halálát eszközként használják fel felesége, Meghan Markle támadására.
Harry megbántódott és feldúlt, hogy Diana halálát botként használják fel, hogy megverjék vele a feleségét.
Mindemellett további kritikák is érték a sussex-i hercegnét a Párizsi Divathéten tanúsított viselkedése miatt, ahol túl vidámnak tűnt. Ez pedig sokak szerint nem volt helyénvaló.
Az ominózus videó a párizsi Pont de l’Alma alagút közelében készült, éppen annál a helyszínnél, ahol Diana hercegné 1997-ben halálos balesetet szenvedett. A videó nagy felháborodást keltett, sokan érzéketlenséggel vádolták Meghan Markle-t, amiért – véleményük szerint – nem tanúsított tiszteletet az elhunyt hercegné emléke iránt. A brit sajtó és a közösségi média egy része különösen élesen reagált, többen úgy fogalmaztak, hogy:
Meghan Markle Diana tragédiáját használta ki, vagy legalábbis nem vette figyelembe a helyszín szimbolikus súlyát.
A pár közeli barátai szerint azonban Meghan Markle nem volt tudatában annak, hol készült pontosan a felvétel, és nem szándékosan idézte fel a múlt szomorú emlékeit.
Diana hercegné halálának körülményei és a média szerepe mély nyomokat hagyott Harry hercegben, amelyeket a mai napig magával hordoz. Többször nyilatkozott arról, mennyire fájdalmas volt gyermekként azzal szembesülnie, hogyan kezelte a sajtó az édesanyja halálát. A sussex-i herceg szerint a média súlyosan megnehezítette számára a gyászfolyamatot. Éppen ezért különösen érzékenyen érinti a jelenlegi helyzet, hogy az édesanyja emlékét 'fegyverként' használják fel felesége ellen.
