Váratlan fordulat: továbbra is trónörökös maradhat András herceg?

Hiába a rendőrségi nyomozás és a politikai nyomás, várhatóan még legalább egy évig nem távolítják el András herceget a brit trónöröklési sorból. A korábbi herceg jelenleg a nyolcadik helyen áll a trón várományosai között, és a brit sajtó szerint egyhamar nem is változik a helyzete.

András herceg még nem került ki teljesen trón hatásköréből.

A 66 éves András ellen jelenleg közszolgálati visszaélés gyanúja miatt folyik vizsgálat, ami a brit kereskedelmi megbízotti szerepéhez kapcsolódik. A Thames Valley Police egyre szélesebb körben nyomoz, miközben a Metropolitan Police amerikai hatóságokkal közösen azt is vizsgálja, hogy Jeffrey Epstein hírhedt Lolita Express gépe használta-e londoni repülőtereket emberkereskedelmi célokra.

A nyomozás részeként András egykori testőreit is kihallgatják a néhai Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A volt herceg minden ellene felhozott vádat tagad. A botrány miatt András tavaly elveszítette a York hercege címét, februárban – éppen a 66. születésnapján – őrizetbe vették, majd később szabadlábra helyezték a vizsgálat idejére.

A brit kormány és a Buckingham-palota állítólag támogatja, hogy Andrást eltávolítsák a trónöröklési sorrendből, azonban ez jogilag rendkívül bonyolult folyamat lenne. A változtatáshoz parlamenti törvény szükséges, ráadásul minden olyan nemzetnek is jóvá kell hagynia, ahol III. Károly az uralkodó. Kanada, Ausztrália és Új-Zéland már jelezte támogatását, de több országban – például Jamaicában – a vita könnyen a monarchiától való elszakadás kérdését is előhozhatja.

A háttérben arról is folynak egyeztetések, hogy András lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőket, valamint gyermekeiket is kizárják-e a trónöröklési sorból. Eugénia nemrég jelentette be harmadik terhességét: születendő gyermeke jelenleg a 15. helyre kerülne a sorrendben. Palotai források szerint III. Károly nem akadályozná meg, ha a brit kormány lépéseket tenne öccse eltávolítására. Darren Jones, a brit miniszterelnökség vezető államtitkára korábban a parlamentben úgy fogalmazott: a kormány nem zárja ki a beavatkozást, de előbb meg kell várni a rendőrségi vizsgálatok eredményét, tudta meg a Mirror.