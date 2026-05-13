KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fordulat: továbbra is trónörökös maradhat András herceg?

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 09:00
trónviszályokkirály
A palota még nem döntött. A királyi cím nincs is olyan messze András herceg számára.

Hiába a rendőrségi nyomozás és a politikai nyomás, várhatóan még legalább egy évig nem távolítják el András herceget a brit trónöröklési sorból. A korábbi herceg jelenleg a nyolcadik helyen áll a trón várományosai között, és a brit sajtó szerint egyhamar nem is változik a helyzete.

András herceg még nem került ki teljesen trón hatásköréből.
András herceg még nem került ki teljesen trón hatásköréből.
Fotó: AFP

András herceg továbbra is a trón közelében marad

A 66 éves András ellen jelenleg közszolgálati visszaélés gyanúja miatt folyik vizsgálat, ami a brit kereskedelmi megbízotti szerepéhez kapcsolódik. A Thames Valley Police egyre szélesebb körben nyomoz, miközben a Metropolitan Police amerikai hatóságokkal közösen azt is vizsgálja, hogy Jeffrey Epstein hírhedt Lolita Express gépe használta-e londoni repülőtereket emberkereskedelmi célokra.

A nyomozás részeként András egykori testőreit is kihallgatják a néhai Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A volt herceg minden ellene felhozott vádat tagad. A botrány miatt András tavaly elveszítette a York hercege címét, februárban – éppen a 66. születésnapján – őrizetbe vették, majd később szabadlábra helyezték a vizsgálat idejére. 

A brit kormány és a Buckingham-palota állítólag támogatja, hogy Andrást eltávolítsák a trónöröklési sorrendből, azonban ez jogilag rendkívül bonyolult folyamat lenne. A változtatáshoz parlamenti törvény szükséges, ráadásul minden olyan nemzetnek is jóvá kell hagynia, ahol III. Károly az uralkodó. Kanada, Ausztrália és Új-Zéland már jelezte támogatását, de több országban – például Jamaicában – a vita könnyen a monarchiától való elszakadás kérdését is előhozhatja.

A háttérben arról is folynak egyeztetések, hogy András lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőket, valamint gyermekeiket is kizárják-e a trónöröklési sorból. Eugénia nemrég jelentette be harmadik terhességét: születendő gyermeke jelenleg a 15. helyre kerülne a sorrendben. Palotai források szerint III. Károly nem akadályozná meg, ha a brit kormány lépéseket tenne öccse eltávolítására. Darren Jones, a brit miniszterelnökség vezető államtitkára korábban a parlamentben úgy fogalmazott: a kormány nem zárja ki a beavatkozást, de előbb meg kell várni a rendőrségi vizsgálatok eredményét, tudta meg a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu