Vilmos hercegék kisfia, Lajos 8 éves lett - ilyen cuki fotót posztoltak róla

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy rendkívül megható, és bensőséges fotóval ünnepelték fiuk, Lajos herceg nyolcadik születésnapját. A közzétett fénykép egy cornwalli tengerparti nyaraláson készült.
A fotó és videó, amelyet a fiatal herceg születésnapja alkalmából tettek közzé, Vilmos herceg és Katalin hercegné osztották meg rajongóikkal.
Köszönjük a Lajos hercegnek küldött születésnapi jókívánságokat. A 8 nagyszerű!
- áll a videó alatt, a fotó alá pedig ezt írták: „Boldog születésnapot, Lajos! Ma 8 éves!”
A megosztott videón az ifjú herceg a cornwalli tengerparton játszik testvéreivel, láthatóan élvezi a nyaralást. Egy fotón a fiatal egy krikett ütővel üt el egy labdát, a másikon pedig ásóval ás valamit a homokban.
Természetesen az úszás sem maradhat ki a programból. A rajongók teljesen odáig voltak a megosztott fotókért és videókért. A kép azért is tökéletes, mert már most, ilyen fiatalon is látszik, mennyire jóképű fiatalember válik majd Lajosból.
A képet Matt Porteous készítette a hónap elején, akihez a walesiek gyakran fordulnak családi alkalmakkor. A videót is ő rögzített, ahol Lajos egy hajón áll és csurom vizes. A tengerészet családi örökség, már a kisherceg dédapja, Fülöp herceg is a haditengerészeten végzett szolgálatáról volt híres, a flotta admirálisa is lett. Lajos nagyapja szintén a haditengerészetként szolgált walesi hercegként.
A születésnapos hercegről minden évben készült eddig elragadó fotó, tavaly előtt édesanyja, Katalin hercegné fotózta őt Windsorban. Utoljára a vasárnapi istentiszteleten látták nyilvánosan testvéreivel, a 12 éves György herceggel és a 10 éves Sarolta hercegnővel. Lajos herceg a negyedik a trónöröklési sorban, de nem mulasztja el soha, hogy elragadja a reflektorfényt testvéreitől.
Tavaly októberben édesanyja elárulta, hogy Lajos, ha felnő vadászpilóta szeretne lenni. 2018-ban született, három évvel Sarolta hercegnő után.
