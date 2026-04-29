"Szörnyű ember, borzalmas ember" - Kemény jelzőkkel illették a bukott András herceget

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 15:00
A bennfentes nem finomkodott. Elmondása szerint a bukott András herceg egyszerűen borzalmasan viselkedett.

Kemény szavakkal illette András herceget Lorraine Kelly televíziós műsorvezető, aki egy podcastben beszélt arról, milyen tapasztalatai voltak a királyi család egykori tagjával, akivel többször is találkozott.

András herceget nem sokan kedvelik.
András herceget manapság nem sokan kedvelik / Fotó: AFP

András herceg megítélése ennél rosszabb már nehezen lehet

A 66 éves műsorvezető ekkor elmondta: pályafutása során sok ismert emberrel találkozott már, de András herceg különösen negatív benyomást gyakorolt rá.

Szörnyű ember, borzalmas ember

 – fogalmazott.

Kelly ezután hozzátette, általában igyekszik megértő lenni másokkal.

Mindig megadom az embereknek a kétely lehetőségét, de ha valaki másodszor is ugyanúgy viselkedik, akkor nem akarom többé látni

 - jelentette ki a műsorvezető, kiemelve, különösen zavaró, ha valaki arrogáns. A műsorvezető azt is hangsúlyozta, már jóval a botrányok előtt is így vélekedett York egykori hercegéről.

 Mindig ezt mondtam róla, már azelőtt is, hogy ezek a dolgok kiderültek volna 

 – utalt itt András herceg kapcsolatára a néhai, elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel.

Kelly egyébként korábban is bírálta a herceget, akinek hírhedt interjú kapcsán úgy fogalmazott: 

Tökéletesen megmutatta, milyen embert lehet nagylelkűen naivnak nevezni, de akár ostobának is.

András herceg az elmúlt években komoly kritikák kereszttüzébe került az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. 2019-ben a BBC Newsnight című műsorának adott interjújában, amit Emily Maitlis készített vele, a herceg kijelentette, megbánta, hogy a 2008-as elítélése után is kapcsolatban maradt Epsteinnel, a nyilatkozatot azonban széles körben kudarcnak tartották. Az interjú után András visszalépett királyi feladataitól, majd pár évvel később megfosztották a katonai címeitől és királyi patrónusi szerepeitől is. III. Károly brit király öccsét a közelmúltban vesztette el a királyi címeit, mialatt az addigi otthonából, a Royale Lodge-ból is kilakoltatták, és a Marsh Farmra kellett beköltöznie –írja a Mirror. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
