"Szörnyű ember, borzalmas ember" - Kemény jelzőkkel illették a bukott András herceget

Kemény szavakkal illette András herceget Lorraine Kelly televíziós műsorvezető, aki egy podcastben beszélt arról, milyen tapasztalatai voltak a királyi család egykori tagjával, akivel többször is találkozott.

András herceg megítélése ennél rosszabb már nehezen lehet

A 66 éves műsorvezető ekkor elmondta: pályafutása során sok ismert emberrel találkozott már, de András herceg különösen negatív benyomást gyakorolt rá.

Szörnyű ember, borzalmas ember

– fogalmazott.

Kelly ezután hozzátette, általában igyekszik megértő lenni másokkal.

Mindig megadom az embereknek a kétely lehetőségét, de ha valaki másodszor is ugyanúgy viselkedik, akkor nem akarom többé látni

- jelentette ki a műsorvezető, kiemelve, különösen zavaró, ha valaki arrogáns. A műsorvezető azt is hangsúlyozta, már jóval a botrányok előtt is így vélekedett York egykori hercegéről.

Mindig ezt mondtam róla, már azelőtt is, hogy ezek a dolgok kiderültek volna

– utalt itt András herceg kapcsolatára a néhai, elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel.

Kelly egyébként korábban is bírálta a herceget, akinek hírhedt interjú kapcsán úgy fogalmazott:

Tökéletesen megmutatta, milyen embert lehet nagylelkűen naivnak nevezni, de akár ostobának is.

András herceg az elmúlt években komoly kritikák kereszttüzébe került az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. 2019-ben a BBC Newsnight című műsorának adott interjújában, amit Emily Maitlis készített vele, a herceg kijelentette, megbánta, hogy a 2008-as elítélése után is kapcsolatban maradt Epsteinnel, a nyilatkozatot azonban széles körben kudarcnak tartották. Az interjú után András visszalépett királyi feladataitól, majd pár évvel később megfosztották a katonai címeitől és királyi patrónusi szerepeitől is. III. Károly brit király öccsét a közelmúltban vesztette el a királyi címeit, mialatt az addigi otthonából, a Royale Lodge-ból is kilakoltatták, és a Marsh Farmra kellett beköltöznie –írja a Mirror.