Egyetlen mondat, ami mindent megállított: Vilmos herceg titkos kódja sokkolta Harryt

Amióta Harry feladta királyi szerepét, és az Egyesült Államokban kezdett új életet, csak néhány alkalommal találkozott bátyjával, Vilmos herceggel. A kibékülésnek egyelőre semmi jele, különösen Harry robbanásszerű memoárja, a Spare megjelenése után.

Harry herceg és Vilmos herceg egykoron legjobb barátok voltak

Harry és Vilmos herceg nagyon távol vannak egymástól

Az egyik legfeszültebb találkozásuk 2021 áprilisában történt, amikor Harry visszatért az Egyesült Királyságba Fülöp herceg temetésére – alig néhány héttel azután, hogy Meghan Markle-lel közös, nagy port kavart interjút adott Oprah Winfreynek.

Sokan remélték, hogy a gyász alkalmat ad a testvérek kibékülésére, ám Harry visszaemlékezése szerint épp ellenkezőleg történt. A könyvében arról ír, hogy egy heves vita során Vilmos egy „titkos kódot” használt, amit csak „rendkívüli válsághelyzetekben” alkalmaztak. A vita azon a napon zajlott, amikor végső búcsút vettek nagyapjuktól. Harry leírja, hogy Vilmos arra kényszerítette, nézzen a szemébe, és azt mondta neki, hogy szereti őt, és azt szeretné, hogy boldog legyen.

Harry ezt megtette, de hozzátette: „a makacsságod rendkívüli”, majd elhúzódott. Elmondása szerint Vilmos ekkor visszarántotta, és így szólt:

Figyelned kell rám, csak azt akarom, hogy boldog legyél, esküszöm, esküszöm anyánk életére.

Harry szerint ez a mondat mindkettőjüket megdermesztette, hiszen Vilmos ezzel használta azt a „titkos kódot”, amelyet gyerekkoruk óta csak a legkomolyabb helyzetekben mondtak ki: „anyánk életére”. Ez egyfajta univerzális jelszó volt köztük, amit akkor használtak, amikor igazán azt akarták, hogy a másik figyeljen rájuk.

Harry azonban így fogalmazott:

Megdermedtem, ahogy kellett is. Nem azért, mert kimondta, hanem mert nem működött. Egyszerűen nem hittem neki.

A könyv más részeiben Harry azt is állítja, hogy egy másik alkalommal Vilmos fizikailag is rátámadt a Kensington-palotában, illetve a Netflix-sorozatában azt mondja, bátyja ordított vele egy megbeszélés során, derül ki a Mirror cikkéből.