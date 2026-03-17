Rabként tartotta Meghan Markle-t fogva a királyi család?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 18:30
A hercegné szerint útlevelét, kulcsait és jogosítványát is elkobozták. Meghan Markle emiatt hagyhatta el a királyi családot.

Meghan Markle nem volt teljesen felkészülve a királyi életre, amikor összeházasodott Harry herceggel - állította egykori királyi komornyik.

Meghan Markle nem bírta a királyi család irányítását
Meghan Markle-t szinte fogva tartották

A 44 éves, Briliáns elmék (Suits) című sorozat sztárjának 2016-ban vette kezdetét a herceggel való kapcsolata, és a pár mindössze két évvel később összeházasodott. A sussexi pár és a királyi udvar közötti viszony kezdetben pozitívnak tűnt, ám a dinamika fokozatosan romlott, így 2020-ban Harry és Meghan visszaléptek királyi feladataiktól, és az Egyesült Államokba költöztek.

Grant Harrold, egykori királyi komornyik szerint távozásuk egyik oka az lehetett, hogy Meghan kontrolláltnak érezte magát az palota falain belül.

Azt hiszem, Meghan eleinte mindenki számára friss levegő volt; biztosan így érezte mindenki akkoriban. Mindenki izgatott volt az új kezdetek és egy új családtag érkezése miatt, szóval őszintén örültek nekik.

Hozzátette: bár sok minden lehetett a fordulópont, személyes véleménye szerint az időbeosztás lehetett az egyik legnehezebb a hercegné számára. Emlékszik egy konkrét alkalomra, amikor Meghan barátnőit szerette volna áthívni, de ezt nem tehette meg, mivel a család tagjainak programjait akár fél évvel előre is megtervezik, és szigorúságuk miatt nehezen változtathatók.

Azt hiszem, úgy érezte, hogy az életét nagyon is irányítják, de így működik ez a királyi udvarban.

A sussexi hercegné korábban a 2021-es, Oprah Winfrey-vel készült interjúban is beszélt a királyi család tagjaként tapasztalt korlátozásokról. Meghan azt állította, hogy a királyi család elkobozta az útlevelét, megfosztva őt az önálló utazás lehetőségétől. Azt mondta, csak azután kapta vissza, hogy elhagyta királyi feladatait.

Nem mehettél el csak úgy. Azt is meg kell értened, hogy amikor csatlakoztam ahhoz a családhoz, akkor láttam utoljára – mielőtt idejöttünk – az útlevelemet, a jogosítványomat sőt a kulcsaimat is.

Állításai ellenére a beszámolók szerint ő és Harry 13 utazáson vettek részt attól az időszaktól kezdve, hogy kapcsolatuk nyilvánosságra került, egészen házasságuk első éveiig - írja az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
