Meghan Markle és Harry herceg szomszédai nem akarnak velük mutatkozni

Meghan Markle és Harry herceg nemrég állapodott meg ismét a Netflixszel, ám sikereik ellenére is van valami, ami mindig emlékeztet minket arra, hogy ők is "normális" emberek - most kiderült, szomszédaiknak nagyon is elegük van belőlük.
Kerülik őket. Senki sem akar velük mutatkozni
- árulta el egy forrás a Page Sixnek.
Bár azt hinnénk, ez a nemrég történt drámák és elterjedt pletykák miatt kezdődött, ez nem így van. Források szerint évek óta fagyosan viselkednek velük a környékükön.
Ez nem gyűlölet, csak egy növekvő tudatosság arról, hogy teljesen öntudatlanok.
Ezen állítások ellenére a királyi családhoz közeli források azt állítják, hogy a sussexi pár kiváló kapcsolatot ápol a szomszédaival.
Megérkezésük óta beilleszkedtek közösségük csendesés magányos környezetébe, és remélik, hogy ezt tiszteletben tartják majd a szomszédaik.
A királyi pár 2020-ban költözött Montecito-i otthonába - olyan hírességekkel laknak egy környéken, mint Oprah Winfrey, Katy Perry, Jennifer Aniston és sokan mások.
A házban Markle lánya, Lilibet is szokott tevékenykedni, nemrég a virágaikkal foglalkoztak, és fia, Archie után elnevezett csirkeólnál is etették az állatokat.
