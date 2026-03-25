Meghan Markle és Harry herceg szomszédai nem akarnak velük mutatkozni

Meghan Markle és Harry herceg nemrég állapodott meg ismét a Netflixszel, ám sikereik ellenére is van valami, ami mindig emlékeztet minket arra, hogy ők is "normális" emberek - most kiderült, szomszédaiknak nagyon is elegük van belőlük.

Meghan Markle és Harry herceg szomszédaival való kapcsolata

Meghan Markle-t és Harry herceget nem bírják szomszédaik?

Kerülik őket. Senki sem akar velük mutatkozni

- árulta el egy forrás a Page Sixnek.

Bár azt hinnénk, ez a nemrég történt drámák és elterjedt pletykák miatt kezdődött, ez nem így van. Források szerint évek óta fagyosan viselkednek velük a környékükön.

Ez nem gyűlölet, csak egy növekvő tudatosság arról, hogy teljesen öntudatlanok.

Ezen állítások ellenére a királyi családhoz közeli források azt állítják, hogy a sussexi pár kiváló kapcsolatot ápol a szomszédaival.

Megérkezésük óta beilleszkedtek közösségük csendesés magányos környezetébe, és remélik, hogy ezt tiszteletben tartják majd a szomszédaik.

A királyi pár 2020-ban költözött Montecito-i otthonába - olyan hírességekkel laknak egy környéken, mint Oprah Winfrey, Katy Perry, Jennifer Aniston és sokan mások.

A házban Markle lánya, Lilibet is szokott tevékenykedni, nemrég a virágaikkal foglalkoztak, és fia, Archie után elnevezett csirkeólnál is etették az állatokat.