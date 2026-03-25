BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan Markle és Harry herceg szomszédai nem akarnak velük mutatkozni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 14:30
A sussexi párnak források szerint nincs jó kapcsolata a szomszédaikkal. Miért nem bírják Meghan Markle-t és családját a környéken?
A szerző cikkei

Meghan Markle és Harry herceg nemrég állapodott meg ismét a Netflixszel, ám sikereik ellenére is van valami, ami mindig emlékeztet minket arra, hogy ők is "normális" emberek - most kiderült, szomszédaiknak nagyon is elegük van belőlük.

Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle-t és Harry herceget nem bírják szomszédaik?

Kerülik őket. Senki sem akar velük mutatkozni

- árulta el egy forrás a Page Sixnek.

Bár azt hinnénk, ez a nemrég történt drámák és elterjedt pletykák miatt kezdődött, ez nem így van. Források szerint évek óta fagyosan viselkednek velük a környékükön.

Ez nem gyűlölet, csak egy növekvő tudatosság arról, hogy teljesen öntudatlanok.

Ezen állítások ellenére a királyi családhoz közeli források azt állítják, hogy a sussexi pár kiváló kapcsolatot ápol a szomszédaival.

Megérkezésük óta beilleszkedtek közösségük csendesés magányos környezetébe, és remélik, hogy ezt tiszteletben tartják majd a szomszédaik.

A királyi pár 2020-ban költözött Montecito-i otthonába - olyan hírességekkel laknak egy környéken, mint Oprah Winfrey, Katy Perry, Jennifer Aniston és sokan mások.

A házban Markle lánya, Lilibet is szokott tevékenykedni, nemrég a virágaikkal foglalkoztak, és fia, Archie után elnevezett csirkeólnál is etették az állatokat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
