Megtalálták Sarah Fergusont: itt bujkál az egykori hercegné

Immár több, mint 213 napja, hogy eltűnt a nyilvánosság elől Sarah Ferguson, avagy Fergie. A bukott András herceg volt feleségét még tavaly ősszel fosztotta meg III. Károly brit király a yorki hercegné címétől, miután több adat is nyilvánosságot látott azzal kapcsolatban, milyen szoros viszony fűzte az egykori házaspárt az elítélt pedofil üzletemberhez, Jeffrey Epsteinhez, aki pár éve a börtönben hunyt el. Sarah Ferguson ezt követően önként száműzetésbe vonult, nemrég azonban sikerült lefotózni őt, mialatt Ausztriában bujkál.

Fergie-t szerdán egy csendes osztrák sífaluban látták, amint kiszáll egy elsötétített Mercedes kisbuszból a faháza közelében. A Sun beszámolója szerint a volt hercegné kék kabátot és kékeszöld raffia táskát viselt, a haját pedig egy fehér baseballsapka alá gyűrte. A források szerint Sarah nagyon feltűnésmentesen viselkedett, és igyekezett elkerülni azt, hogy ráismerjenek.

Sarah Fergusont hivatalosan Katalin kenti hercegné temetésén látták a westminsteri székesegyházban szeptember 16-án, majd egy héttel később lefotózták, amint kihajt egykori windsori otthonából, a Royal Lodge-ból. Utoljára december 12-én látták, egy autó hátsó ülésén, mialatt megérkezett egyéves unokája, Athena keresztelőjére a londoni St. James-palotába. Azóta a volt hercegné - miután őt és Andrást is kilakoltatták a Royal Lodge-ból -, egy éjszakánként 2000 fontért (nagyjából 836.440 forint) bérelhető síkunyhóban húzza meg magát.

Egyes források arról számoltak be, hogy Fergie-re hidegzuhanyként az Epstein-botrány kirobbanása, és bár egyre többen követelik, hogy álljon elő, és tegyen tanúvallomást az amerikai törvényhozók előtt az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról, a volt hercegné nem hajlandó szembenézni a valósággal.

Bár tudja, hogy a botrány nem fog csak úgy elmúlni, gyakorlatilag homokba dugja a fejét, és úgy döntött, hogy ameddig csak lehet, elrejtőzik

- árulta el a forrás, a Daily Star beszámolója szerint.