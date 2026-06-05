Mandula Ádám kitálalt gyermeke anyjáról: „A szülés után már más pasiknak írogatott!”

Az elmúlt hónapokban az Éden Hotel egykori sztárja azért dolgozott keményen, napi 12-14 órákat, hogy születendő gyermekének meg tudjon adni mindent. De Mandula Ádám saját bevallása szerint hiába tett meg mindent, exe, Alexa bár a kórházba beengedte, de azóta mindenhonnan letörölte, így azt sem tudja, pár napos gyermeke hol van most.

Mandula Ádám barátnője, Alexa május 27-én adott életet közös fiuknak (Fotó: Saját archív)

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A rapper teljesen ledöbbent azoktól a cikkektől, amikben Alexa súlyos vádakat fogalmazott meg róla, például, hogy megtagadta gyermekét, vagy éppen botrányosan viselkedett a frissen szült édesanyával. Nem azt mondja Mandula Ádám, hogy ezekből semmi nem nem igaz, de azt határozottan tagadja, hogy nem akarta második kisfiát, aki május 27-én látta meg a napvilágot.

„Nem akartam mondani semmi rosszat Alexáról, nem akartam tovább szítani a tüzet, de egyszerűen betelt az a bizonyos pohár” – kezdte a Borsnak a sztárapuka, aki elsőszülött gyermeke anyukájával, Géczi Beával is jóban van.