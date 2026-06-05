Mandula Ádám kitálalt gyermeke anyjáról: „A szülés után már más pasiknak írogatott!”

Az elmúlt hónapokban az Éden Hotel egykori sztárja azért dolgozott keményen, napi 12-14 órákat, hogy születendő gyermekének meg tudjon adni mindent. De Mandula Ádám saját bevallása szerint hiába tett meg mindent, exe, Alexa bár a kórházba beengedte, de azóta mindenhonnan letörölte, így azt sem tudja, pár napos gyermeke hol van most.
A rapper teljesen ledöbbent azoktól a cikkektől, amikben Alexa súlyos vádakat fogalmazott meg róla, például, hogy megtagadta gyermekét, vagy éppen botrányosan viselkedett a frissen szült édesanyával. Nem azt mondja Mandula Ádám, hogy ezekből semmi nem nem igaz, de azt határozottan tagadja, hogy nem akarta második kisfiát, aki május 27-én látta meg a napvilágot.
„Nem akartam mondani semmi rosszat Alexáról, nem akartam tovább szítani a tüzet, de egyszerűen betelt az a bizonyos pohár” – kezdte a Borsnak a sztárapuka, aki elsőszülött gyermeke anyukájával, Géczi Beával is jóban van.
Szakítottunk, mert tényleg csak »öltük« egymást, nem illünk össze, ezt el kell fogadni. De én sokat tűrtem Alexa mellett, még azt is megbocsájtottam, amikor egy balhé után betörte az ablakomat, vagy amikor azt vágta az arcomba, hogy nem is én vagyok a gyerek apja. Egyébként ez még mindig nem derült ki, hogy tényleg enyém-e a gyerek. Én ettől függetlenül bementem Nolenhez és Alexához a kórházba, és kiderült, hogy egy olyan csávó vitte be szülni, akit egy hete ismert meg a TikTokon. De a legdurvább, hogy miközben én ringattam az ölemben a kisfiamat, ő aközben pasizgatott, több férfinak is írogatott, sőt a jelenlétemben telefonálgatott is! Ráadásul amióta bent voltam náluk, ő engem mindenhonnan letiltott, hiába hívogattam, nem vette fel, azt sem tudom, hogy Nolen jól van-e, van-e hol lakniuk!
Mandula Ádám azt mondja, végtelenül csalódott, a következő időszakot önfejlesztésre fordítja.
Nagyon jó munkám van, amit élvezek. Van, hogy napi 12-14 órát dolgozom egy étteremben, ahol nagyon jó a hangulat, nem zavar, hogy sokat kell melózni. Jó pénzt keresek, amiből sok is marad, mert Alexa már nincs, így nincs, aki vigye a pénzt. Alig költök magamra, már nem a garázsban lakom, hanem albérletben. Géczi Bea és köztem is minden rendben, így Medox sokat van velem, aminek mind a ketten nagyon örülünk. Most egy időre eltűnök a közösségi oldalakról is, majd akkor térek vissza, amikor kipattintottam magam, lebarnultam és mindent le tudtam magamban tisztázni! De jó úton járok, innen már csak felfelé van! Remélem egy idő után Alexa is felveszi velem a kapcsolatot, mert én szeretnék a kisfiammal foglalkozni!
– árulta el Mandula Ádám a Borsnak.
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