Oltár elé állt Keane meseszép lánya, focistafeleség lett

Roy Keane, a Manchester United és az ír válogatott legendás egykori csapatkapitányának lánya, Leah Keane összekötötte az életét a Southampton labdarúgójával, Taylor Harwood-Bellisszel. A futballista még 2024-ben tette fel a nagy kérdést szerelmének, azóta pedig egy kislányuk is született. Most pedig az esküvőre is sor került.

Férjhez ment Roy Keane lánya, Leah Keane Fotó: Instagram

A hétvégén Leah Keane több meghitt pillanatot is megosztott Instagram-oldalán az angliai esküvőről. Az eseményen természetesen Roy Keane is jelen volt, sőt a büszke édesapa kísérte az oltárhoz a lányát.

Leah Keane természetes szépség

A focistafeleség a közösségi médiában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Rendszeresen oszt meg képeket utazásairól, hétköznapjairól és a szerelmével közös pillanatairól. Természetes szépségével pedig szinte mindenkit lenyűgöz.