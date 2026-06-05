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Oltár elé állt Keane meseszép lánya, focistafeleség lett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Roy Keane
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 05:00
esküvőfocistafeleség
Férjhez ment a legendás ír labdarúgó lánya. Leah Keane kimondta a boldogító igent.

Roy Keane, a Manchester United és az ír válogatott legendás egykori csapatkapitányának lánya, Leah Keane összekötötte az életét a Southampton labdarúgójával, Taylor Harwood-Bellisszel. A futballista még 2024-ben tette fel a nagy kérdést szerelmének, azóta pedig egy kislányuk is született. Most pedig az esküvőre is sor került.

Férjhez ment Roy Keane lánya, Leah Keane
Férjhez ment Roy Keane lánya, Leah Keane Fotó: Instagram

A hétvégén Leah Keane több meghitt pillanatot is megosztott Instagram-oldalán az angliai esküvőről. Az eseményen természetesen Roy Keane is jelen volt, sőt a büszke édesapa kísérte az oltárhoz a lányát.

Leah Keane természetes szépség

A focistafeleség a közösségi médiában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Rendszeresen oszt meg képeket utazásairól, hétköznapjairól és a szerelmével közös pillanatairól. Természetes szépségével pedig szinte mindenkit lenyűgöz.

 

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