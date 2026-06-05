Oltár elé állt Keane meseszép lánya, focistafeleség lett

Roy Keane, a Manchester United és az ír válogatott legendás egykori csapatkapitányának lánya, Leah Keane összekötötte az életét a Southampton labdarúgójával, Taylor Harwood-Bellisszel. A futballista még 2024-ben tette fel a nagy kérdést szerelmének, azóta pedig egy kislányuk is született. Most pedig az esküvőre is sor került.
A hétvégén Leah Keane több meghitt pillanatot is megosztott Instagram-oldalán az angliai esküvőről. Az eseményen természetesen Roy Keane is jelen volt, sőt a büszke édesapa kísérte az oltárhoz a lányát.
A focistafeleség a közösségi médiában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Rendszeresen oszt meg képeket utazásairól, hétköznapjairól és a szerelmével közös pillanatairól. Természetes szépségével pedig szinte mindenkit lenyűgöz.
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